RTL: Lebénult egy munkás a debreceni akkugyár építkezésén, amikor harminc méter magasból rázuhant egy alkatrész

Meghibásodott egy cölöpöző gép a debreceni CATL akkumulátorgyár építkezésén, a harminc méter magas eszközről lezuhanó alkatrész egy munkásra esett – számolt be az RTL Híradója. A műsor szerint a férfi súlyos sérülést szenvedett, több csigolyája is eltört, megoperálták, állapota stabil, de részben lebénult, hogy pontosan milyen mértékben, azt az orvosok még nem közölték. A CATL munkavédelmi vizsgálatot indított, aminek része, hogy soron kívül ellenőrzik a cölöpözőket. A kormányhivatal és a rendőrség is kivonult a baleset helyszínére, de eljárást nem indítottak, mert szerintük nem történt emberi mulasztás.