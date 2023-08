Lauda tábornok gratulált az M2-esen 200-zal menekülő Mercedesest üldöző rendőreinek

Nem sokkal azután, hogy a rendőrség belső vizsgálata szakszerűnek és jogszerűnek minősítette az augusztus eleji M2-es autós üldözést, az abban résztvevő két rendőr jutalmat és dicséretet is kapott a Pest megyei rendőrségen. A Police.hu-n megjelent közlemény szerint Lauda Zoltán r. dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya adta át az elismerést a „reagálóképességből és helyzetfelismerésből kiválóra vizsgázott” Büki Renátának és Gál Zsombornak.

Az üldözés még augusztus elején történt. Vácon, egy közúti ellenőrzésen akarták megállítani a rendőrök a vezetéstől korábban eltiltott férfit, aki menekülni kezdett előlük. Felhajtott az M2-es autóútra, és a megengedett sebességet „jelentősen túllépve”, esetenként 200 km/órás sebességgel próbált elhajtani az őt üldöző rendőrök elől. Többször ütközött rendőrautókkal, majd miután a beton sávelválasztónak hajtott, kiszakadt a bal első kereke, így elfogták (két nappal később a bíróság elrendelte a letartóztatását).

Az üldözés miatt belső vizsgálat is indult a rendőrségen. Kedden derült ki, hogy ez a vizsgálat arra az eredményre jutott: nem hibáztak a gyorshajtót üldöző rendőrök. A rendőrség most megjelent közleménye szerint egy nappal később már meg is kapták főkapitányi elismerésüket. Lauda Zoltán „az általa irányított egység minden tagja nevében köszönetét fejezte ki” nekik.

Gál Zsombor korábban a Facebookon, a rendőrség posztjában úgy fogalmazott: „Dolgozott az adrenalin, de tudtam, higgadtnak kell maradnom”. Az esetről azt is írták: a rendőrautó az üldözött sofőr mögé sorolva „egyértelművé tette, hogy álljon meg”, de a sofőr „nem mutatkozott együttműködőnek, lazán rátaposott a gázra és az M2 felé vette az irányt. Ezután az őrmester „feltolta a szirénát és a kéklámpát, majd utána zúzott.”