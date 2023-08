Soroséknak most Amerika az első

Felfüggeszti az uniós országokban működő civil és jogvédő szervezetek támogatását a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations – OSF).

Az alapítványokat világszerte átszervezik, csökkentik a szervezet méretét, a civil kezdeményezések helyett a direkt politikai ügyeket, a klímaváltozás elleni harcot akarják támogatni, illetve előtérbe kerül az Egyesült Államok és Afrika.

Soros György az elmúlt években Brüsszelben lobbizott azért, hogy a Bizottság támogassa több forrásból és több pályázattal a civil szférát.

Fia, az igazgató tanács új vezetője, Alex Soros inkább az amerikai politikába irányítaná az OSF forrásait.

„Magyarország és Lengyelország nem csak önmagukért fontosak; mintaként szolgálnak a szélsőjobboldali reneszánsz számára egész Nyugat-Európában. Úgy terjed ez az autokrata vírus, akár a járvány. Ha az OSF kivonul az unióból, nem küzd a tekintélyelvűség ellen, az nem csak az érintett szervezeteknek tragikus, de rossz üzenet egész Európa számára”

– múlt héten ezzel kommentálta a döntést az OSF berlini irodájának egy munkatársa. Három európai koordinációért felelős vezető közölte az alapítványok által támogatott magyarországi szervezetekkel, hogy megszüntetik unión belüli programjaikat. A három vezetőt korábban az OSF vezetése tájékoztatta, hogy 2024-től átcsoportosítják erőforrásaikat.

„...a döntés azon a meggyőződésen alapul, hogy az uniós intézmények és kormányok már most jelentős forrásokat fordítanak az emberi jogok, a szabadság és a pluralizmus védelmére. A jövőben eltávolodunk az európai belügyeket érintő ügyektől, és Európára csak a globális kérdésekben betöltött szerepével összefüggésben összpontosítunk majd” – idézte a levél az OSF-vezetők üzenetét.

Az OSF-nek világszerte 44 irodája van, 17 Európában, közülük 4 működött uniós országban: London, Brüsszel, Berlin, Barcelona. Az alapítványok európai központja eredetileg Budapesten volt, de 2018-ban az ellenséges politikai klíma miatt Berlinbe költözött. Itt 160-170 alkalmazott dolgozik, közülük 50 magyar. (Az alapítványok személyi állománya nagyjából 1700-1800 fő.) Az uniós alkalmazottak körében hónapokkal ezelőtt elterjedt, hogy a brüsszeli és a berlini irodában jelentős létszámcsökkentésre kell számítani, az alapítványok barcelonai irodáját pedig már be is zárták.

Július végén Mark Malloch Brown OSF-elnök körlevélben tájékoztatta a beosztottakat, hogy az alapítványok teljes átszervezése mellett 40 százalékos leépítésre is készülnek. Ez nem volt nagy meglepetés a berlini iroda dolgozói számára, akik számoltak azzal, hogy elbocsátások lesznek. De hogy ezzel párhuzamosan a támogatásokat is felfüggesztik, az teljesen váratlanul érte az OSF berlini alkalmazottait és a támogatott szervezeteket is.

A meglepettség egyik oka, hogy az OSF éves költségvetése az elmúlt időszakban folyamatosan duzzadt: a 2016-os 777 milliós büdzsé 2021-re – évről évre, fokozatosan, – majdnem a duplájára, 1,5 milliárd dollárra nőtt. Soros György 2017-ben 18 milliárd dollárt adományozott alapítványainak; többet, mint amennyit előtte 1984 óta összesen. (Az alapítványnak az adomány beérkezése előtt 5 milliárd dollárja volt.) Többen az érintett irodákban fel is tették a kérdést, hogy ha több a pénz, miért kell irodákat bezárni, és programokat megszüntetni?



photo_camera Az OSF egykori budapesti irodája, 2018-ban Berlinbe költöztek Fotó: botost/444.hu

Szemben az árral

Az OSF küldetése, hogy megvalósítsa, de legalábbis elősegítse Soros tanítója, Karl Popper brit filozófus nyílt társadalmi modelljét; a világnézetek, kultúrák és vallások sokféleségének békés együttélését, a kisebbségek autonómiáját és jogegyenlőségét, azaz a plurális társadalmi berendezkedést a világ minél több pontján. Soros 1984-ben hozta létre első alapítványát Budapesten, a Soros Alapítványt, amit később az Egyesült Államokból működtetett Open Society Institute (OSI), az OSF elődje finanszírozott. Innen kezdett épülni az alapítványok hálózata, amit 1993-től kezdve, közel húsz éven keresztül vezetett a Human Rights Watch alapítójaként ismert emberi jogi aktivista, Aryeh Neier.

A '80-as és a '90-es években az OSI a közép-európai és posztszocialista országok demokratikus átalakulásának előremozdításán dolgozott, és csak később fordult a harmadik világ felé. Soros első alapítványai helyi kezdeményezések, érdekképviseletek, jog- és kisebbségvédelmi egyesületek támogatásával igyekeztek újjáéleszteni a szocialista társadalmakban elölt civil szöveteket. Miután az egykori keleti blokk országai, Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország 2004-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz; a demokratikus intézményrendszereik stabilizálódni látszottak, az OSI források lassan kiegyenlítődtek a fejlődő országok és fejlett országok irodái és támogatottjai között.

A 2008-as gazdasági válság után az organikusan fejlődő, gyarapodó alapítványok tevékenysége széttöredezetté vált, a megváltozott pénzügyi-politikai környezet feszesebb irányítást követelt meg. Chris Stone harvardi professzor 2012-ben azt a feladatot kapta, hogy adjon átlátható struktúrát a szervezetnek: a grantmaking, azaz támogatásnyújtás hatékonyabb lett, a működés bürokratikusabb és centralizáltabb, mind több döntéshozó testülettel, de mindinkább fejnehéz működéssel, és gyakori kritikaként hangzott el, hogy túl sok pénz megy el a személyi kiadásokra.

Azonban a 2008-as válság utáni időszakban kezdtek sokasodni a fejlett nyugati demokráciák társadalmi válsággócai: a Brexit-népszavazás és a Trump-elnökség egyaránt azt üzente az OSF vezetésének, hogy új idők jönnek, változtatni kell. A Kínai Népköztársaság, egy kommunista diktatúra meghatározó nagyhatalommá, az Egyesült Államok kihívójává növekedett, az új technológiák, a közösségi média és a megfigyelési kapitalizmus előretörése mind gazdagították az újpopulista vezetők eszköztárát; 2010-től Európában is egyre szélesedtek és sokasodtak a törésvonalak, amiben nem kis szerepet játszott a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor.

Soros és az általa támogatott szervezetek egyre gyakrabban kerültek az új jobboldali kormányok célkeresztjébe: ellenfelei Sorost láttatták az ukrán forradalom (Majdan) és az arab tavasz mögött is. A 2010-es évek derekától – Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő volt ebben úttörő – bedurvultak a kifejezetten Soros személyét célzó, kevéssé burkoltan antiszemita kampányok Európa-szerte. Soros György így értékelte ezt az időszakot 2019-ben az NPR-nak:

„Amikor 40 évvel ezelőtt politikai filantróppá lettem, a nyílt társadalom eszméje épp felemelkedőben volt. Zárt társadalmak nyíltak meg egymás után. Most viszont a nyílt társadalmak vannak veszélyben és diktatúrák törnek a felszínre. Be kell valljam, az ár ellenem fordult.”

Az OSF azóta politikaibb működésre váltott: 2017-ben a Demokrata Párt kormányzószervezetének (DNC) elnöke, Barack Obama bizalmi embere, Patrick Gaspard lett a főnök, de három év után távozott, mert úgy tűnt, munkaügyi miniszter lehet Joe Biden kormányában. (Nem lett.) Érkezett a brit Mark Malloch Brown, Kofi Annan NATO-főtitkár egykori helyettese, Gordon Brown kormányának ENSZ-ért és Afrikáért felelős egykori államtitkára, aki korábban is tagja volt az alapítványok kuratóriumának.

Az OSF az évtizedek során a civil érdekképviselet minden területét igyekezett lefedni, méghozzá globálisan: jogvédelem, esélyegyenlőség, kisebbségvédelem, menekültkérdés, LMBTQ-ügyek, egészségügyi diszkrimináció, drog és dekriminalizáció, kultúratámogatás. Ezt a koncepciót akarja felülírni az új vezetés, döntően a világpolitikai fejleményekre adott válaszként.

Kevesebb területen, fókuszáltabb, politikailag aktívabb működésre állnának át.

photo_camera Mark Malloch Brown, Nagy-Britannia Afrikáért és az ENSZ-ért felelős államtitkáraként 2008 július 17-én Colombóban. Fotó: ISHARA S. KODIKARA/AFP

Malloch Brown szerint túl sok a párhuzamosság a működésben, nincs hatékony kommunikáció a döntési szintek között, a grantek több mint fele egy évnél rövidebb projektekre megy el, a működési költségek felemésztették az éves büdzsé negyedét. Nem kell 44 iroda, nem kell 120 országban OSF.

Ez merőben más koncepció, mint amiben az elmúlt 20-30 évben működtek az alapítványok. 170 munkavállaló távozott is, miután az OSF kedvező végkielégítési csomagot kínált munkavállalóinak a nagy átalakítás előtt.

Az OSF jelenleg hat régióban finanszíroz programokat és működtet irodákat, miután nemrég összevontak bizonyos területeket. 2021-ben 592 millió dollár ment el globális programokra, 401 millió az Egyesült Államokban működő szervezetek támogatására, valamivel több mint 209 millió Európában és Közép-Ázsiában, és 127 millió Afrikában. Az arányok kábé stabilak voltak a régiók között, de minden területen tágultak a lehetőségek. Most Afrika és az Egyesült Államok több pénzt kap, döntően Európa kárára.

Malloch Brown számára Afrika adósságválsága prioritás. Brown száműzött dél-afrikai diplomata fiaként született Nagy-Britanniában, de nem személyes okokból fordul Afrika felé, már a kinevezése is azt jelezte, hogy új prioritások jelennek meg az alapítványokban. Az OSF az irányváltásban arra a tapasztalatra hivatkozik, hogy minél szélesebbek a gazdasági egyenlőtlenségek egy térségben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy erodálódik a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom; ezért fontosabb a globális dél országai felé irányítani a támogatásokat.

Mindenkinek Amerika az első

Az uniós országok „háttérbe szorulása” már Malloch Brown elnöksége előtt elkezdődött. Az alapítvány működését ismerő forrásunk szerint az OSF éveken át erőteljes lobbitevékenységet folytatott annak érdekében, hogy az Európai Bizottság vállaljon nagyobb terheket az uniós civil szféra támogatásában.



Soros 2017-ben személyesen tárgyalt Jean-Claude Juncker volt bizottsági elnökkel, és egyik beszélgetőpartnerünk szerint Michael Roth, a Merkel-kormány európai ügyekért felelős államtitkára is segített egyengetni a kapcsolatot. A Bizottság nemrég létrehozott egy alapot (CERV – Citizens, Equality, Rights) ahova hat éven keresztül pályázhatnak támogatásokért a civilek.

Az OSF erőteljesen hangsúlyozta azt az álláspontját, hogy Európában elsősorban a Bizottság felelőssége a civil szféra, a kisebbségek támogatása és a jogállamiság védelme. A fejlődő országokban a civilek nem számíthatnak a Bizottsághoz hasonló képviseleti szervre és támogatásokra, a Soros-féle alapítványok forrásaira ott nagyobb szükség van.

Az orosz–ukrán háború is megerősítette az OSF vezetését abban, hogy elsősorban az EU-n kívül van nagy szükség a forrásokra: az OSF 25 millió dolláros alapot hozott létre ukrajnai civil szervezetek megsegítésére. Az alapítványok szóvivője a 444-nek küldött válaszlevelében szintén arra utalt, hogy külön érdemes kezelni a posztszovjet térség és az unió országait: „Továbbra is támogatni fogjuk az emberi jogok, a demokrácia és a transzparens kormányzás ügyét Ukrajnában, Moldovában, Kirgizisztánban és a Nyugat-Balkánon.”

Soros György hosszú ideje beszél arról, hogy Kína felemelkedése milyen kockázatokat rejt. Nemcsak gazdaságilag, de a demokráciák jövője szempontjából is. Ha a kínai megfigyelőállam megvalósítja a tökéletesen irányított modern diktatúrát, az mintát kínálhat a világ többi autokrata vezetője számára. Soros szerint nagyon sötét jövő várna a nyílt társadalmakra, ha Kína lenne a világ vezető ereje. Ezért lehet prioritás az amerikai ügy, ezért irányít most több pénzt az OSF amerikai programokra. 2021-re az OSF amerikai költségvetése meghaladta a 400 millió dollárt, kétszeresére emelkedett hat év alatt; jelenleg is a New York-i iroda messze a legnagyobb mind közül a világon. Sorosék szerint félő, ha Trump visszatér, Kína végleg felülkerekedik, és a szabad világnak bealkonyul.

photo_camera Alex Soros, az OSF igazgatótanácsának új elnöke. Fotó: CEU/Adrián Zoltán/Képszerkesztőség

Egy korábbi OSF-vezető szerint – aki anonimitást kért a 444-től – annak is szerepe lehet a most zajló változásokban, hogy idén júniusban Soros György formálisan is átadta az igazgatótanács vezetését fiának, Alex Sorosnak. Alex Soros több interjúban utalt rá, hogy politikailag aktívabb profilt adna az OSF-nek, de elsősorban Amerikában, ahol intenzív jelenlétet ígér a közelgő választási kampányban. Őt nem köti olyan szoros érzelmi kötelék Magyarországhoz, mint apját. Néhány éve, egy izraeli lapnak adott interjúban, utalt is rá, hogy többen megkérdőjelezik kitüntetett figyelmet Magyarország iránt:



„Sokan kérdezik apámtól, miért fektetsz annyi pénzt egy országba, ahol így üldöztek és üldöznek. Azt szokta mondani, segíteni akarok azoknak, akik szenvednek és el vannak nyomva az országban.”

Európa és Közép-Ázsia összevont térsége az elmúlt években átlag 175 millió dollár támogatást kapott. Ebből az összegből évi néhány millió dollár OSF-forrást tudtak közvetlenül lehívni magyar civilek. (A legutóbbi hivatalos adat szerint 8,9 millió dollárt 2021-ben, – durván 3 milliárd forintot –, de mint a G7 is írta, a járvány miatt előző évben is több pénzt küldtek Budapestre az alapítványok; akkor a 6,8 millió dollár fele jött egy válságcsomag részeként. Legnagyobb arányban az Emberség Erejével Alapítvány, az Alternatív Közösségek Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány részesült a forrásokból az elmúlt öt évben, utánuk jön a Helsinki Bizottság és a TASZ.)

A grantee-k, azaz a támogatott szervezetek számára nem csak az erőforrás fog hiányozni, de a tapasztalat is. A berlini OSF iroda munkatársait régi szakmai kapcsolat köti a magyar civil szférához; ismerik a világot, tudják, hol hasznosulnak leghatékonyabban a források, milyen ügyek szorulnak támogatásra. Volt lehetőség arra, hogy induló civil start-upok, kísérleti modellek is jussanak támogatáshoz. A nagy erőforrásokat igénylő uniós CERV-pályázatokon ilyenre nem vagy csak nehezen lesz mód. Nem fog minden nagy civil szervezet összerogyni, ha nem kap pénzt az OSF-től, a radar alatti kisebb szervezetek viszont mind nehéz helyzetbe kerülhetnek.



Amíg Németországban vagy a Benelux államokban gazdag magánalapítványok segítik a civil szektort, Magyarországon a kormány zaklatja és listázza és megfigyeli a tőle független szervezeteket, üldözi a független mecénásokat, a magyar civilek az adományokon túl jellemzően csak külföldi szponzorokra számíthatnak. Lengyelország hasonlóan érzékeny kérdés lehet az OSF számára, jelene, és az alapítványok múltja miatt egyaránt. (Soros annak idején intenzíven támogatta a Szolidaritás szakszervezeti mozgalmát is, a helyi civil szféra máig nagyban támaszkodik az OSF támogatására.)

Malloch Brown a július végén körbeküldött levelében azt is közölte az érintett szervezetekkel, hogy az átszervezés idejére, októbertől februárig, felfüggesztik a támogatásokat. Az átalakítások pontos menetrendje egyelőre nem ismert. Ami biztos, hogy a most zajló változások nem érintik az alapítványok eddig futtatott roma programjait, amiket továbbra is változatlan forrásból finanszíroznak; nem érintik továbbá a CEU-t, és a Budapesten, az egyetem részeként működő Blinken OSA Archívumot, illetve annak gyűjteményét sem.

