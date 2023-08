Rockzene, ahogy a párt szereti

Magyarországon még csak kikevernek bizonyos sorokat a köztévé koncertközvetítésében és lefóliáznak könyveket, Kínában ennél egy fokkal profibban cenzúráznak. Sokszor ahelyett, hogy simán törölnék a nem tetsző terméket vagy üzenetet, inkább átalakítják azt, úgy, hogy a Kínai Kommunista Párt által „pozitív energiának” nevezett „pozitív energiát” terjessze.

Így volt ez az egyik legnagyobb hatású kínai indie-rock dallal is, aminek a szövegét a pártszervezet teljesen átírta. A New York Times összehasonlította a két szöveget.

Vas rizstál

Az észak-kínai Sicsiacsuang iparvárosban a reménytelenség és a kilátástalanság alapállapot. Egy férfi évtizedeken át monoton gyári munkát végez, a felesége egyre bizonytalanabb a jövőt illetően, a fiuk visszahúzódó és küszködik az iskolában. Aztán összeomlik egy épület, és a világuk is összeomlik.

Erről szól az Omnipotent Youth Society 2010-ben megjelent Kill that one from Shijiazhuang (Öldd meg azt a sicsiacsuangit) című dala, ami a modernizáció fájdalmas mellékhatásait ábrázolja. Miközben a kormány gazdaságpolitikája az 1990-es években a piaci verseny felé fordult, az állami vállalatok nagy többsége nem alkalmazkodott ehhez, emiatt dolgozók tömegeit rúgták ki. Az élethosszig tartó fizetésről szóló ígéretekből – „vas rizstál” – semmi sem lett, a város, ami egykor gazdasági központ volt, hanyatlásnak indult.

A sicsiacsuangi zenekar basszusgitárosa és szövegírója, Csi Keng azt mondta, a dal egy család lelkesedésének és önbecsülésének eróziójáról szól. Kezdetben szájharmonika és vonósok kísérik az éneket, a végére azonban beindul a dal, igazi rockzene lesz, trombitával, nagy gitárszólóval.

Személyes történet kuka

Az átiratot a Hopej tartománybeli – aminek Sicsiacsuang a fővárosa – Kommunista Ifjúsági Szövetség készítette. Bár az átdolgozás először 2021-ben jelent meg, múlt hónapban kapták fel újra, amikor a városvezetés kampányt hirdetett, hogy Sicsiacsuangot Kína rockfővárosává tegye. Szlogent is írtak: „A megölhetetlen Sicsiacsuang”.

Ez szinte megegyezik az átirat címével, ami a The Unkillable One From Shijiazhuang (A megölhetetlen Sicsiacsuangból) lett. A kommunista fiatalok a dal zenei szerkezetét megtartották, a szöveget teljesen megváltoztatták.

Első hallásra az új változat meglehetősen hasonlít az eredetihez. Mindkettő a város munkásgyökereivel kezdődik, egy gyári munkás mindennapjait mutatja be. A negyedik sortól azonban teljesen eltér a két verzió. Az eredeti második versszakában a szöveg a munkás feleségével foglalkozik. A nő kétségbeesetten próbálja megvédeni régi életmódját, bár úgy tűnik, tehetetlen. Az új változatban eltűnik a személyes elbeszélés intimitása, ezzel együtt a kétségbeesés és a porrá zúzott a biztonságérzet is. Ezek helyére egy új nap inspiráló képei és a fejlődésről szóló általános szlogenek kerülnek.

Ugyanez történik a harmadik szakaszban is. Az eredetiben a család története folytatódik, a házaspár tizenéves fia kerül a középpontba. Ő távolságtartónak tűnik, és anyjához hasonlóan pesszimista a jövőt illetően. Az új dalban eltűnik a rosszkedvű kamaszkor, helyette a szöveg egy keményen dolgozó és fénykorában lévő várost magasztal.

Bizonytalanság kuka

A Times szerint a legnagyobb eltérés a refrénben van. Az új verzióból szinte teljesen kimarad az eredeti központi motívuma, az épület összeomlása. Az épületet többen az emberek világnézetének metaforájaként értelmezték, amit a világ gyors változása összedönt. A szövegíró egyszer azt mondta: „Mindenféle épületek vannak: a családunk, a munkánk, az illúzióink épületei. Ezek mind összeomolhatnak.” Az eredeti dalban ötször szerepel az épület összeomlásáról szóló sor (until the building collapses), ami végig vészjósló, gyászos hangulatot teremt. Az új dalban egyszer, az elején maradt bent a sor (az is más formában – until one day the building collapsed), aztán a szöveg áttér a jövő ünneplésére. Nem meglepő, hogy a két változat teljesen más hangulatban ér véget. Az egyik komor és csüggedt, a másik csupa optimizmus.

Az új dalhoz a Kommunista Ifjúsági Szövetség videóklipet is készített, ebben nagyon pozitív felvételek láthatók tisztelgő iskolásokról és mosolygó munkásokról.

A dal kiadása egy dolog, az, hogy az emberek valóban meghallgatják-e és rezonálnak-e rá, egy másik. Eddig a kínai közösségi médiában az átdolgozásra adott reakciók negatívak. „Valahogy ez a verzió még lehangolóbb” – írta egy kommentelő.