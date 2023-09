Kimondta a bíróság: szerződéskötés után már nem lehet emelni az új autók árát

Tisztességtelenek azok a kikötések, amelyek lehetővé teszik a kereskedőnek, hogy új gépjárművek eladásakor a szerződéskötés után is emelje a vételárat – mondta ki a Pest megyei ügyészség által indított közérdekű perben a Fővárosi Ítélőtábla. A bíróság indoklása szerint ugyanis ezek a kikötések az árváltozást nemcsak „egyértelműen beazonosítható körülmények esetére, hanem egyéb, a gépjármű bekerülési költségét érintő közteher-növekedés esetére is megengedik”, olvasható az ítéletről kiadott ügyészségi közleményben.

Ez a kitétel a bíróság szerint túl sokféle lehetőséget biztosít az áremelésre, azokat a fogyasztó előzetesen felmérni nem tudja, azok számára nem átláthatók. A vevő előre nem tudhatja, hogy „milyen feltételek esetén és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rá történő áthárítására”. Emellett a bíróság azért is tisztességtelennek tekintette a szerződési kikötéseket, mert a fogyasztó nem mondhatta fel a szerződést áremelés esetén.

Az ítélet azért fontos, mert a közérdekű perek jogkövetkezményeként a bíróság jogerősen megállapíthatja a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségét. A közérdekű perben hozott ítélet hatálya ráadásul a törvény erejénél fogva kihat „minden olyan egyedi szerződésre, amelyben a tisztességtelen kikötés megtalálható. A törvény szerint az ilyen szerződési rendelkezésre jogosultságot alapítani és annak alapján teljesítését követelni nem lehet” – írja az ügyészség, amely közleményéből az is kiderül: a most jogerős ítélettel zárult peren túl még több, folyamatban lévő perük is van más autókereskedőkkel szemben.