Cenzúrázta a Facebook Nyáry Krisztián posztját, amiben egy cenzúrázott Weöres Sándor-verset mutatott be, ami a tegnapi nap cenzúradömpingje kapcsán derült ki

Újfent felbuzgott a cenzúrázási igény a közben, így jelentette fel a ferihegyi könyvesboltot Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő Sára Botond budapesti főispánnál, mert szerinte „nyilvánvalóan öncélú homoszexuális tartalmat" árusítanak, miközben Szarvas Attila KDNP-s önkormányzati képviselő egy XVIII. kerületi kiállításról tiltatná ki drMáriás Schmidt Szűz Mária és kisdede Ungár Péter a NER templomában című képét, egyebek mellett azért, mert szerinte ezen festmények vallási és erkölcsi érzéseket sértenek.

Történik mindez az Úr 2023. évében, szeptember hó 20-án. A feltűnő együttállása a csillagoknak Nyáry Krisztián írót is posztolásra késztette, ő 1964. április 23-át idézte fel, amikor is „kemény napjuk volt az erkölcsök felett őrködő egyszerű állampolgároknak”: ketten is feljelentették az Új Írás című folyóiratot, amely leközölte Weöres Sándor Antik ekloga című versét.

„A feljelentő levelek el is érték céljukat, a lap főszerkesztőjét leváltották, az erkölcs meg lett védve” - írja Nyáry.

A kádári cenzúra margójára a Facebook-cenzúra teszi fel a pontot, a felidézett történet ugyanis úgy válik teljesen kerekké, ha hozzáolvassuk Nyáry Krisztián egyik kommentjét is. Méghozzá ezt:

Szép kerek történet, a kádári cenzúrától a Zuckerberg-cenzúrán át a Fidesz-KDNP-cenzúráig.

Tanulság nincs, kultúra legyen, íme Weöres Sándor verse, ezen az esős napon jobbat úgyse tud már senki mondani.