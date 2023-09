Készpénz, mindig: imádja a mémkamera a húszezreseket számoló Orbánt

Bár az elterjedt készpénzhasználat melegágya a korrupciónak, Magyarország felső vezetése láthatóan előszeretettel használja akkor is, ha lenne más opció. Szijjártó Péter külügyminiszter-sneakerhead például azt mondta, mindig kápéval fizet, reggel pedig Ferencvárosban Orbán Viktor – amikor a 444 éppen próbálta kérdezni – tíz- és húszezreseket kezdett el számolni:

Amikor Orbán a közösségi médiában szakállal jelenik meg vagy ostorral hadonászik, a magyar mémgyártók nem bírnak magukkal, és az eredeti anyagot pont úgy kezdik el terjeszteni, ahogy az Kaminski Fannynak és Rogán Antalnak megfelel.

Most viszont úgy árasztották el a platformokat az Orbán-képek és -videók, hogy arra a kormánypropaganda sem volt felkészülve: jöttek is a maffiózózó, dílerező, striciző feldolgozások, ahogy a zsebpénzét féltő kisgyerek figurája is előkerült.

Ugyanez a Momentum feldolgozásában: