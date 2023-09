Orbán Viktor keményen beleállt: szerinte igenis érint minket, hogy mit tanítanak a külföldi iskolákban Magyarországról

Vége a nyári szünetnek a Parlamentben is, az őszi szezonnyitó ülésen sok mindenről szó esett (itt írtunk róla), most csak egy elemét szeretném kiemelni Orbán Viktor gondolatainak.

Az LMP társelnöke, Ungár Péter kérdezte fel a miniszterelnököt, illetve leginkább azt olvasta a fejére, hogy nem lehet amiatt blokkolni Svédország NATO-csatlakozását, mert a kormány „megsértődött” egy svéd videó miatt. Az ominózus videó még 2019-ben készült, tananyagként is funkcionál, és a NER kevésbé elegáns húzásaival (ilyen mondjuk a Népszabadság bezárása vagy a CEU elkergetése) szemlélteti a magyar demokrácia hanyatlását.

Orbán Viktor válaszában sietett leszögezni: „A film dolga Svédországban bennünket nem izgat önmagában, mert hát a művészet már csak olyan, hogy a témáját is szabadon lehet megválasztani, meg az arról kialakított véleményt is. Bennünket egyáltalán nem érdekel, hogy Svédországban milyen filmeket csinálnak, és ez hogyan érinti Magyarországot. Ez számunkra közömbös.”

Ami viszont a magyar miniszterelnök szerint érint minket, az az, „hogy mit tanítanak az iskolákban Magyarországról a svéd gyerekeknek. Na, az érdekel bennünket.” Ez ugyanis Orbán Viktor szerint már nem a művészi alkotás szabadságának kérdése, hanem az állami politikáé.

„Ha egy állami iskolában, egy állami iskolarendszerben tanítják azt, amit abban a filmben láttunk Magyarországról, akkor az egy olyan dolog, ami a problémát az állami politika, a nemzetközi politika rangjára emeli. És ezt mi nem fogjuk elfogadni.”

Emlékeztetőül: Szijjártó Péter külügyminiszter nemrég dörgedelmes levelet írt Tobias Billström svéd külügyminiszternek, amelyben tudatta, hogy továbbra sem sima ügy Svédország NATO-csatlakozásának támogatása, indokként ezt a tananyagot hozva fel. Emígy:

„Önök sürgetik az országgyűlési képviselőinket, hogy ratifikálják az Önök NATO-csatlakozását, miközben továbbra is azzal vádolják őket, hogy lerombolták a magyarországi demokráciát. Ez az ellentmondás most még inkább kiéleződött, és egy cseppet sem segíti az Ön folyamatos követelésének teljesítését. Azt remélem, hogy ezt végre komolyan figyelembe veszik.”



Szijjártó Péter egyébként is szereti behívatni egyes országok nagyköveteit is, hogy tudtukra hozza elégedetlenségét. Így például Svédország nagykövetének 2018-ban azért kellett a színe elé járulnia, mert a svéd külügyminiszter arra emlékeztette a magyar külügyminisztert, hogy 1956-ban Svédország lelkesen fogadott be magyar menekülteket. Akkoriban Szijjártó igen keményen fogalmazott: „A svéd migrációs miniszter egyenlőségjelet tett az 1956-os magyar menekültek és az illegális bevándorlók közé. Aki ilyet tesz, az történelemhamisítást követ el.”



Az 56-ozás forró téma, gondolhatnánk. No de kit nem hívatott be Szijjártó Péter? Hát senkit az oroszoktól, amikor kiderült, hogy egy orosz tankönyvben az 1956-os forradalmárokat fasisztázták. Sőt, utóbb elég sokszor elmondta egy gondolatmeneten belül, hogy erről a kérdésről még csak vitázni sem hajlandó senkivel.



Sikerült azonban néhány szót váltania szerencsére New Yorkban, az ENSZ-közgyűlésén kedves barátjával, Szergej Lavrovval, akinek így el tudta mondani, „hogy az 1956-os forradalom a magyar történelem egyik legfelemelőbb eseményét jelenti, amikor magyar emberek hősökké váltak, kiálltak az ország szabadságáért, szuverenitásáért, kiálltak a túlerővel szemben és harcoltak, ezért számunkra ezen emberek fasisztának minősítése egészen egyszerűen elfogadhatatlan, és ez egy olyan kérdés, amelynek még a megvitatásába sem vagyunk hajlandók belemenni.”



Az orosz külügyminiszter minderre csupán annyit mondott, hogy „ebben az ügyben Putyin elnök legutóbbi nyilatkozata az irányadó”.

Putyin még szeptember közepén fejtette ki, hogy szerinte „hibás politika volt tankokat küldeni 1956-ban Magyarországra és 1968-ban Csehszlovákiába. Régóta elismertük, hogy a Szovjetunió politikájának ez a része helytelen volt, és csak feszültséghez vezetett. A külpolitikában nem szabad semmi olyat tenni, ami egyértelműen ellentétes más nemzetek érdekeivel”.

Long story short: Oroszországban továbbra is tanítanak, amit tanítanak a diákoknak. Na de vissza a svédekhez! Orbán Viktor tegnap ismét egyértelművé tette, hogy a NATO-csatlakozás kásáját nem esszük forrón. Miután ugyanis kifejtette, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy a svéd állami iskolákban a diákok megismerkedhetnek a magyar demokrácia rozoga állapotával, így folytatta:



„Ebből következik az a kérdés is, hogy vajon sürget-e minket bármi Svédország NATO-tagságának esetében. Egyetlen ilyen körülményt sem látok. Svédország biztonságát semmi sem fenyegeti. Semmi sem fenyegeti. Semmilyen olyan katonai kapcsolatunk nincs Svédországgal, amitől nekünk tartanunk kellene. A Grippenek megtartása egy érdekes kérdés, de az a helyzet, hogy legalább tíz másik ajánlat van az asztalon. Nehogy már ez egy szempont legyen egy politikai döntésében Magyarországnak, hogy kitől vásárol valamit! Ne vicceljünk! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a dolog az úgy fest, hogy Svédország biztonságát semmi sem fenyegeti, a svéd-magyar kapcsolatoknak egyetlen stratégiai eleme sincs, ami sérülést szenvedne, hogyha Magyarország kiköveteli magának a tiszteletet Svédországtól, és csak utána hajlandó támogató döntést hozni. ”

A miniszterelnök eszmefuttatását nagy taps kísérte a kormány széksoraiból.

A szezonnyitó ülésről készült videónk itt megtekinthető: