Ismét katonáskodik a szolnoki katonanő, a parancsnok, aki korábban zaklathatta, már máshol teljesít szolgálatot

Ismét beosztásba helyezte Böröndi Gábor vezérkari főnök azt a szolnoki katonanőt, akit elmondása szerint korábban szexuálisan zaklatott a parancsnoka – írja az Atv.hu. „Tudomásom szerint az eljárás jelenleg is folyamatban van” – mondta az üggyel kapcsolatban Hegedűs Antal ügyvéd az ATV Híradó stábjának.

A szolnoki katonanőt elmondása szerint szexuálisan zaklatta a parancsnoka, majd azt állította, hogy a panasztételt követő vizsgálat során még őt hurcolták meg, illetve a kirúgás előszobájának számító rendelkezési állományba helyezték.

A jogász tiszt beosztású honvédnő a Honvédelmi Minisztériumhoz és az akkori vezérkari főnökhöz fordult, de érdemben nem kapott segítséget. Ezért feljelentést tett, ami alapján a Központi Nyomozó Főügyészség megkezdte a nyomozást.

photo_camera Böröndi Gábor vezérkari főnök Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Az ügy az ATV szerint most jelentős fordulatot vett. „A Magyar Honvédség vezérkari főnöke ugyanabban a helyőrségben, ahol korábban is szolgált, beosztást biztosított számára, és ezt a munkát azóta meg is kezdte, el is látja” – mondta az ügyvéd. Hozzátette, ezt védence nagy sikernek tekinti, ugyanis a történtek ellenére katona szeretett volna maradni.

A helyőrség honlapján új parancsnok szerepel, írja az Atv.hu, vagyis a feljelentett korábbi felettes máshol teljesít szolgálatot.

