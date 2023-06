„Húsz éve hivatásos katona, és ezt kapja a rendszertől, mert panaszt mert tenni”

Két különböző ügyben zajlik büntetőeljárás a honvédség szolnoki bázisán. Mindkettőt nők indították feletteseik ellen.

A Szabad Európa írta meg, hogy nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség egy tavaly őszi szolnoki kiképzés miatt, ahol két katonanő is sérüléseket szenvedett. Ezzel párhuzamosan egy jogásztiszt szexuális zaklatás miatt jelentette fel a felettesét. Mindkét bepanaszolt a pozíciójában maradhatott.

Meghurcolták őket

A szolnoki helikopterbázison tavaly októberben tartottak úgynevezett tömegkezelési felkészítést, ami a koszovói szerb tüntetők és a magyar békefenntartók összecsapásához is hasonló helyzetekre hivatott felkészíteni a katonákat. Ahogy élesben, úgy a gyakorlatokon is kötelező a védőfelszerelés, a nőknek speciális melltartót is kell hordaniuk. A Szabad Európa szerint az egyik női katona, egy őrmester szóvá tette a felettesének, egy törzszászlósnak, hogy a melltartó nem véd eléggé, mert hiányzik belőle egy betét, ami pont a mellkast érő ütéseket tompítaná. Erre a felettese

gumibottal többször mellbe ütötte, aztán bakanccsal hasba rúgta. Így akarta demonstrálni az őrmesternek, hogy a védőfelszerelés hatásos. Ugyanezen a kiképzésen egy másik katonanő egyelőre tisztázatlan körülmények között lábsérülést szenvedett, ami miatt kórházba került, és kétszer is meg kellett műteni.

A bántalmazott őrmester egy hónappal később bepanaszolta elöljáróját a Területvédelmi Ezrednél, de a 444-nek nyilatkozó forrás szerint ez „nem ingatta meg” a törzszászlós pozícióját, a belső vizsgálat valójában a bántalmazó katona védelméről szólt. A honvédségnek törvénybe foglalt feljelentési kötelezettsége van – vagyis a történtek miatt fel kellett volna jelenteniük a parancsnokot –, de ez elmaradt, ezért magánvádas feljelentést tett a katonanő barátja. Forrásunk állítja, a belső vizsgálat során meghurcolták, méltatlan helyzetbe hozták a katonanőket.

Panaszt tett, pihenőre küldték

A fizikai bántalmazás miatt feljelentett törzszászlós maradhatott továbbra is a pozíciójában. Akárcsak az a felettes, akit szexuális zaklatás miatt jelentett fel tavaly májusban egy másik szolnoki katonanő, egy jogásztiszt.

Az ügyet jól ismerő informátorunk szerint belső vizsgálat indult, de a panaszost azóta sem keresték, a minisztériumnál és Böröndi Gábor vezérkari főnöknél is hiába érdeklődött, hiába kért segítséget. A katonanőnek annyit sikerült elérnie, hogy áthelyezzék egy másik szolgálati helyre, de ettől függetlenül továbbra is a munkáltatója maradt, akit szexuális zaklatással vádol. Úgy tudjuk, a bepanaszolt tisztet Böröndi ugyan berendelte magához, de azóta nem történt semmi.

A jogászról azt mondta az ügy ismerője, hogy „húsz éve hivatásos katona, és ezt kapja a rendszertől, mert panaszt mert tenni. Ellehetetlenítik.” A jogásznőt a feljelentés után két hónapra rendelkezési állományba helyezték, ami azt jelenti, hogy két hónap lejárta után gyakorlatilag bármikor kirúghatják. Erre most csak azért nem kerülhet sor, mert jelenleg betegállományban van. A velünk megosztott dokumentumok szerint – amiket Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is aláírt – ez a maximális idő: két hónap időtartamra helyezhető rendelkezési állományba az, akinek nem kell a beosztásától eltérő másik pozíciót betöltenie, így a katonanő is.

A honvédek jogállásáról szóló törvény szerint ha valakivel szemben büntetőeljárás indul, és „a bűncselekmény a honvédelmi szervezet tekintélyét súlyosan sérti”, akkor az illetőt azonnali hatállyal fel kell függeszteni a beosztásából, és méltatlansági eljárást kell indítani ellene. Hivatalból ez elmaradt, akárcsak a másik esetben. A jogász maga tett feljelentést.

Nem ez lehet az első

Informátorunk szerint néhány éve indult már vizsgálat a feljelentett felettes ellen szexuális visszaélés és a honvédséghez méltatlan viselkedése miatt.

A zaklatási ügyben Vadai Ágnes, a DK alelnöke írásban kérdezte a honvédelmi minisztert:

érkezett-e bejelentés szexuális zaklatásról a honvédségnél, akár Szolnokról, akár máshonnan;

kivizsgálták-e ezeket az eseteket;

mit állapított meg a vizsgálat; milyen retorzió érte az elkövetőt;

mit tesz a tárca azért, hogy a jövőben megelőzze, hogy a felettesek visszaéljenek a hatalmukkal, emberi méltóságukban megalázzák vagy szexuálisan zaklassák a beosztottaikat.

Vadai tavaly már feltette ugyanezt a kérdést: akkor Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt válaszolta, a honvédelmi tárca az áldozatvédelemmel járó feladatokat a legnagyobb körültekintéssel és figyelemmel hajtja végre. A honvédelmi miniszter most azt írta, „hatáskör és illetékesség” hiányában nem adhat információt.

Két éve is beszámoltunk egy esetről, amikor a honvédség egyik alezredese több beosztottját szexuálisan zaklatta: az egyik áldozatot pár héttel a munkába állása után az irodájába hívta, és kikötötte, hogy pontosan mikor kell szexelniük. Az alezredes ezután rendszeresen közösült a katonanővel, azt mondta neki, hogy hálásnak kéne lennie, amiért az ezredhez kerülhetett, és megzsarolta, hogy „megsemmisíti őt”, ha bárkinek szólni mer. Miután az alezredes egy rendezvényen találkozott az áldozat lányával, fölvetette, hogy vele is szexelni akar, sőt hármasban is csinálhatnák.

Megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, hogy megtudjuk, jelentették-e nálunk a bántalmazási és szexuális zaklatási ügyeket, megerősítik-e, vagy cáfolják, hogy a bántalmazó katona vagy katonák továbbra is a honvédségnél dolgoznak, és valóban indult-e már korábban is vizsgálat a szóban forgó parancsnok ellen szexuális zaklatás miatt. A Központi Nyomozó Főügyészségtől azt akartuk megtudni, hol tartanak az eljárások. Amint a válaszok megérkeznek, frissítjük a cikkünket.

