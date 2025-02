Felrúgni a világrendet, levadászni a civileket

Jó reggelt! Sokféle hírlevelünk van, de ez itt a 444 napindító hírlevele, rögtön négy nagy cikkel:

Tisza

Magyar Péter sok mindent ígért az évértékelőjén. Főleg olyan intézkedéseket, amelyek az emberek pénztárcájára vagy az életminőségére, jövőképére lennének hatással. Sok mindenről hallgatott is. Elmondása szerint a visszaszerzett uniós forrásokból, és a felesleges beruházások leállításából visszafolyó pénzekből finanszírozná az intézkedéseket, az azért egyelőre kétséges, hogy ez elég lesz-e mindenre.

„Nincs titkos tanács vagy ilyesmi” – interjút adott a Tisza új operatív igazgatója, aki nagyon nem akar Kubatov Gábor lenni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Integritás

Az Integritás Hatóság elnökét, Biró Ferencet mostanra több bűncselekménnyel is gyanúsítják, többek között hivatali visszaélés miatt. A 444 birtokába került dokumentum alapján Biró korábban törvénymódosításért lobbizott, hogy saját maga dönthessen helyetteseinek személyéről. Ráadásul mentelmi jogot is akart magának.

Nem sokkal később a hatóság maga közölte a teljes dokumentumot.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Kampány

Új kormányzati kampány formálódik, Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen háborút hirdetett mindenki ellen, akit a Soros-hálózat részesének tart. Megkérte a képviselőket, hogy „hozzanak szigorú törvényeket, és akik részesültek ezekből a pénzekből, azokat tiltsák ki Magyarországról”. Nem sokkal később a Fidesz felkérte a kormányt (erre vajon mit lép a kormány?), hogy nevezzen ki egy biztost, aki Amerikába megy, és túrjon fel minden Magyarországra érkező támogatásról szóló adatot.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Béke

Kedden Rijádban ült össze az orosz és az amerikai tárgyalódelegáció, hogy az ukrán béketervről egyeztessenek. Sok konkrétum nem derült ki, de annyi látszik, hogy a találkozó Európa, sőt, tágabb értelemben az egész transzatlanti szövetségi rendszer földbe döngölését jelentette. Egyelőre az sem világos, hogy asztalhoz engedik-e egyáltalán a megtámadott országot, Ukrajnát.

Az amerikai külügyminiszter annyit azért megígért európai szövetségeseinek, hogy Amerika a háború lezárásáig fenntartja a szankciókat.

Szijjártó Péter szerint az EU által elfogadott új szankciós csomaggal Brüsszelben „fittyet hánytak az új realitásra”.

photo_camera Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Miután az ukrán elnöknek nem tetszett, hogy Amerika és Oroszország nélküle tárgyal a békéről, az amerikai elnök elkezdte Ukrajnát hibáztatni a háború miatt. „Három év után be kellett volna fejeznetek. Soha nem kellett volna elkezdenetek. Megállapodhattatok volna” – mondta Donald Trump.

photo_camera Volodimir Zelenszkij a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián 2025. február 15-én. Fotó: Sven Hoppe/AFP

Erre Volodimir Zelenszkij – az amerikai elnök és népe iránti tiszteletről meg nem feledkezve – megfejtette, hogy Trump „dezinformációs buborékban él”. A buborékban szerinte ott vannak a magyar és a szlovák kormányhoz kötődő emberek is. Trump már kevésbé tiszteletteljesen lediktátorozta Zelenszkijt, majd az amerikai alelnök is megjegyezte, hogy Trump kritizálásával az ukrán elnök csak magának árt. A lényeg, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elégedett volt a rijádi tárgyalásokkal, és szívesen is találkozna Trumppal.

Gimik

A február 20-án záruló középiskolai jelentkezés támogatására idén a HVG mellett az MCC is gimnáziumi rangsorral jelentkezett. Mi okozza a két lista közötti különbségeket, és miért gondolják az oktatáskutatók, hogy eleve értelmetlen az iskolák rangsorolása?

photo_camera matek érettségi Fotó: Ruprech Judit/MTI/MTVA

Film

Nem rossz film a Jókislány, kár, hogy nem 30 évvel ezelőtt készült. Valamiért erotikus thrillerként van jegyezve, pedig thrillerből, vagyis a műfaj hitchcocki értelmében vett borzongásból – thrill – mikrogrammnyi sincs benne. BDSM se sok, de azért pucér és elélvező Nicole Kidman igen. És mondanivaló? Kritikánkból kiderül.

