Trump jövő héten Keir Starmerrel és Emmanuel Macronnal tárgyal Ukrajnáról

Donald Trump jövő héten két európai vezetőt fogad a Fehér Házban. Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök tárgyal majd az amerikai elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról.

A hírt az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Mike Waltz is megerősítette. Azt mondta, brit, német és francia politikusokkal is egyeztetett szerdán telefonon. Elmondta nekik, hogy az Egyesült Államok várja Európa biztonsági garanciákkal kapcsolatos ajánlatát.

photo_camera Keir Starmer és Emmanuel Macron Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Eddig csak arról lehetett tudni, hogy Starmer utazik Washingtonba. A brit miniszterelnök látogatását már korábban leegyeztették. Arról volt szó, hogy Macron által összehívott, hétfői párizsi rendkívüli csúcstalálkozón kialakított európai álláspontot is ő tolmácsolja majd Trumpnak. Macron látogatásának híre újdonság.

Az európai vezetők azután kezdtek egyeztetni Ukrajnáról, hogy kiderült, hogy az amerikaiak Európa nélkül tárgyalnak Oroszországgal. Starmer időközben azt is kijelentette, hogy kész brit békefenntartókat küldeni Ukrajnába. (via The Hill)