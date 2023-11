Egyre gyűlnek Orbán Viktor kitüntetései

Újabb darabbal gyarapodott Orbán Viktor kitüntetésgyűjteménye, a Kazah Állami Barátság Érdemrend első fokozata díjat vehette át Kaszim-Zsomart Tokajev elnöktől a kazah–magyar barátság jegyében.

Orbán a díj átvételekor azt mondta, „a magyarok keletről indulva érkeztek meg Európába, és a magyar emberek azt gondolják, az élet nem más, mint egy szövetség az ősök, a most élők és az utódok között. E tekintetben a kazahok benne vannak a mi életünkben, hiszen a közös múltunk részei, így gondolunk mindig Kazahsztánra, és örülünk annak, hogy a barátságon túl most már gazdasági kapcsolataink is vannak.”

Az első ciklusban Nyugatról jöttek az elismerések

Mostanában egyre gyakrabban találják meg Orbánt a különböző kitüntetések, igaz, már első miniszterelnöksége alatt is kapott ilyeneket. Nemzetköziekből az első 2000 novemberében érte, akkor megkapta az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia nagy érmét, és a szervezet a tiszteletbeli szenátorává avatta. Orbán az elismerést megköszönve az MTI akkori tudósítása szerint azt mondta, ő nem tudós vagy művész, csak fiatal politikus, ámbár ha azt vesszük, hogy a leszerelő katonáknál kétszeresen számították a fronton töltött időt, egy posztkommunista országban politizálni pedig inkább háromszorosan számítanak az évek, már a kora sem olyan csekély.

A miniszterelnök hangoztatta, hogy Európa számunkra elsősorban nem a jólét földrésze, hanem az a hely, ahol az etika, a keresztény értékek, a tudás és a humanizmus az alapja mindennek. A Magyarország számára iszonyú megpróbáltatásokkal járó XX. században, a szörnyű elnyomás idején mindig a szellem világa, a kultúra tartotta a lelket a népben. A 2000 előtti tíz év alatt megkétszereződött az egyetemi és főiskolai ifjúság létszáma az országban, a magyar középiskolás fiatalok ma is kitűnően szerepelnek a nemzetközi tantárgyi versenyeken.

„A fiatalok eszének művelésébe befektetni – ez az ország jövője és Európa legigazibb öröksége egyben, s a széles körű műveltség és alkotókészség csak a humán ismereteken alapulhat”

– mondta akkor Orbán, majd azzal fejezte be a köszönő beszédét: „Számomra a politika egy álom megvalósításának az eszköze, gondolom, ez köt össze a tudósokkal.”

A fenti díjhoz hasonlóan a magyarországi rendszerváltásban játszott szerepéért kapott elismerést Orbán 2001-ben is, amikor az American Enterprises Institute és az Új Atlanti Kezdeményezés Szabadság Díjával tüntették ki Washingtonban. Itt a köszönőbeszédében azt mondta: Magyarország számára nem jelent „vagy-vagy” kérdést a transzatlanti kötődés, illetve az európai védelmi identitás kialakításában való részvétel. Budapest mindkettőre törekszik, és egyértelműen biztosította az amerikai hallgatóságot afelől, hogy Magyarország szemében elhanyagolhatatlan érték a NATO egységének, összetartó erejének a megőrzése.

22 éve Orbán azt is közölte: Magyarország erősen érdekelt

Ukrajna függetlenségének a megőrzésében, és megállapította, hogy az ukrán vezetésben olyan személyek jelennek meg, akik elődeiknél kevésbé mondhatók Nyugat-barátnak.

Az orosz befolyás terjesztésének gazdasági eszközeivel kapcsolatban szólt arról, hogy biztosítani kell az orosz beruházói tőke átláthatóságát.

Szintén 2001-ben vette át Prágában a Maria Polak Alapítvány által létrehozott Polak Awardot, amit minden évben azoknak ítélnek oda, akik jelentős mértékben hozzájárultak a közép- és kelet-európai demokrácia és piacgazdaság kialakításához és megszilárdításához. Az itteni eseményen Orbán azt mondta, az általa vezetett polgári kormány célja, hogy meghaladja a szocializmusra jellemző, mindent az államtól váró balos mentalitást, s helyette az egyéni teljesítményen, képességeken, vállalkozási kedven és felelősségen alapuló életvitelt támogatja.

Még mindig 2001: Münchenben ünnepélyes keretek között átvette a bajor Hans Seidel Alapítvány Franz Josef Strauss-díját. Itt azt mondta, a szeptember 11-ei merényletek maguk alá temették az illúziót, hogy tovább folytatható a határok lebontását, az információ és a mozgás világméretű korláttalanságát hirdető politika.

2001 úgy zárult, hogy a Francia Nemzeti Érdemrend Nagykeresztjét kapta meg Párizsban Jacques Chirac francia elnöktől. A magyar kormányfő azt mondta: „Bár nekem adták át ezt az érdemrendet, mégis úgy érzem, a magyar polgárok kapták. Tízmillió magyar sikere ez, amiben természetesen a franciaországi migráció kiváló munkája is benne van. Közös kitüntetés, amely nálam van megőrzésre.”

2002 februárjában vette át Bostonban a Tufts University jogi iskolája, a Fletcher School of Law and Diplomacy tiszteletbeli doktori címét.

Az indoklás szerint a Tufts Egyetem olyan személyeknek adományoz tiszteletbeli doktori címet, akik szakterületükön kimagasló eredményt érnek el, és magukénak vallják az intézmény szellemiségét. Orbán Viktor esetében a kitüntető cím elnyerése mögött – az ünnepélyen felolvasott indoklás szerint – a demokratikus elvek melletti bátor fellépés, a klasszikus liberális értékek melletti kiállás, a magyar nép melletti állhatatos elkötelezettség áll.

Abból botrány lett itthon, hogy Orbán az útra drágán bérelt magángéppel utazott, és csalódást okozott a magyar miniszterelnök számára az is, hogy nem sikerült összekötni egy találkozóval az amerikai elnökkel. Washingtont hűvösebbé tette, hogy a kormány amerikai F-16-osok helyett svéd Gripen vadászgépeket vásárolt. Bush elnök csak telefonon gratulált Orbánnak a díjhoz.

Orbán 2002-ben, még miniszterelnökként a Németországi Gazdaságpolitikai Klubtól megkapta a Szociális Piacgazdaságért díjat.

Ellenzékben is jöttek a díjak

Kis szünet következett, de Orbán ellenzékben is kapott elismeréseket. 2004-ben a Mérite Européen-díjat vehette át Budapesten Hans-Gert Pötteringtől, az Európai Parlament néppárti frakcióvezetőjétől. Az elismerést – mint elhangzott – olyan politikusoknak ítélik oda, akik sokat tettek és tesznek Európáért. Orbán Viktor a díjat azzal vette át, hogy az minden magyarnak és Magyarországnak szól. A Néppárt frakcióvezetője ma ilyen díjat már nem adna a csoportot elhagyó Fidesz elnökének.

2004-ben II. János Pál pápa a Nagy Szent Gergely Rend nagykeresztjének civil fokozatát adományozta Orbán Viktornak. A kitüntetést – amit a közjó érdekében és az egyház javára végzett szolgálatokért államférfiaknak és más nem papi személyeknek adományoznak – Juliusz Janusz caorlei címzetes érsek, apostoli nuncius adta át Orbánnak Budapesten. Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki konferencia elnöke itt azt mondta: a kis magyar katolikus közösség nem játszhat döntő szerepet a világegyház életében, jelenlétével azonban, elsősorban a kereszténység 2000 éves jubileumának évében ünnepelt magyar millennium során, felkeltette a szentszék figyelmét, magára vonta a világ tekintetét. Mint hozzátette, az akkori ünneplést az ország vezetése tette lehetővé, a feltételeket az akkori kormány teremtette meg, s ebben meghatározó szerepe volt Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Dohányzás, úszás, díszdoktorkodás

Hosszabb szünet jött, 2013-ig kellett várni az újabb nemzetközi elismerésre. Ekkor jött az Egészségügyi Világszervezet, a WHO, és a dohányzás elleni küzdelemért kitüntette a miniszterelnököt.

Orbán ezt is mondta a köszönőbeszédében: „Itt még megemlítem, kihasználva az alkalmat, hogy persze a dohányzás visszaszorítása fontos dolog, de az éremnek csak az egyik oldala, mert ahhoz, hogy a magyar emberek egészségi állapota föl tudjon zárkózni a nálunk fejlettebb országok polgárainak egészségi állapotához, ahhoz nekünk még néhány más dolgot is sikeresen végre kell hajtanunk. Az egészséges életmódot népszerűsíteni kell. Asszonyom, szeretném önt tájékoztatni arról, hogy Magyarországon ez év szeptemberétől bevezettük a mindennapos testnevelést, ami az egészséges életmódnak egy fontos népszerűsítő lépése lesz, és mint önnel is volt módom ezt megvitatni, átalakítottuk, talán mondhatom azt, hogy sikerült lefektetnünk egy új, észszerű egészségügyi rendszer alapjait is; béreket is emeltünk, próbálkozunk mi annak érdekében, hogy az egészségügy Magyarországon igazi közüggyé váljon.”

Szintén 2013-ban a tokiói Dzsószai Egyetem díszdoktora lett a szabadság és a demokrácia iránti elkötelezettségért. Kinti beszédében egyebek közt azt mondta, az akkori válság után a nyugati világ nem élhet úgy, ahogyan addig, Európának is változtatnia kell, vissza kell térnie a munka és a keresztény kultúra hagyományaihoz.

Ilyen év volt 2013: az isztambuli Marmara Egyetemen is díszdoktorrá avatták Orbánt a török–magyar kapcsolatok érdekében végzett munkájáért.

Macedón állami kitüntetést is átvett Szkopjéban, a Szeptember 8. elnevezésű érdemrendet a Magyarország és Macedónia közötti baráti viszony elismeréséül és Macedónia nemzetközi tekintélyének erősítéséért. Fél évvel később Metodija Koloszkitól, az Egyesült Macedón Diaszpóra elnökétől is átvett egy elismerést, a Goce Delcsev-díjat Budapesten.

Aztán újabb szünet, 2016-ban a lengyel krynicai gazdasági fórum év embere díját kapta meg. Orbán a beszédében kiemelte a magyar–lengyel barátság jelentőségét, a népek és a vezetők közötti jó kapcsolat fontosságát. A magyarok a lengyelek barátságát a legtöbbre tartják a világ népeivel ápolt barátságaik között, ezért a most kapott díj értékét növeli, hogy lengyelektől és barátságból kapta – mondta a miniszterelnök.

2017 szerényebb év volt, csak egy fuksznak kinéző díj járt a nemzetközi úszószövetségtől a vizes világbajnokság kiváló lebonyolításáért. A vb a tervezett költségeket messze meghaladta, a nemzetközi úszószövetség pedig a székhelyét áttette Svájcból Magyarországra.

Tavaly óta díjeső

2022 viszont új lendületet hozott. Júniusban Kirill pátriárka, az orosz ortodox egyház vezetője, Vlagyimir Putyin orosz elnök szoros szövetségese is felköszöntötte 60. születésnapja alkalmából Orbán Viktort, és a „Dicsőség és Becsület” rend I. fokozatában részesítette.

Orbánt szeptemberben kitüntette a szerb ortodox pátriárka is a Szent Száva Érdemrend arany fokozatával. Ezt az indoklás szerint „a kereszténység védelmében Magyarországon és Európa-szerte tett erőfeszítéseivel, a keresztény értékek előmozdításával, valamint a magyar és a szerb nemzet barátságához való személyes hozzájárulásával érdemelte ki”.

Az új keletű szerb–magyar barátság jegyében, olyan elődök után, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök, Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnök, Kirill moszkvai pátriárka, Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina háromtagú államelnökségének szerb tagja után Orbán Viktor is átvette a Szerb Köztársaság Érdemrendjét tavaly szeptemberben Belgrádban.

A kitüntetést Aleksandar Vucic szerb államfő adta át „a Szerbia és Magyarország közötti békés együttműködés és baráti kapcsolatok fejlesztésében és erősítésében nyújtott kiemelkedő szolgálataiért”. Orbán a köszönőbeszédében közölte: a migrációt meg kell állítani, az oroszok elleni szankciókat vissza kell vonni.

Tavaly novemberben az örmény katolikus pátriárka, XXI. Rafael Péter tüntette ki Orbánt a Szent Kereszt Hálaéremmel. Az indoklás szerint „Magyarország és személyesen Orbán Viktor értékes támogatást nyújt az elnyomott és üldözött keresztényeknek világszerte”. Ez kevés volt ahhoz, hogy Orbán most ősszel felemelje a szavát az azeriek által Hegyi-Karabahból elüldözött keresztény örményekért.