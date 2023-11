Erdogan azt ígéri, megpróbálja sürgetni a török parlamentet a svéd NATO-csatlakozás ügyében

Megpróbálja elősegíteni Svédország NATO-tagságának parlamenti ratifikálását, nyilatkozta Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki szerint azonban a svédek még mindig nem tettek eleget a terroristaként számon tartott kurdok vonalán. Az elnök október végén nyújtotta be a ratifikálásról szóló törvénytervezetet, de az még nem került napirendre.

photo_camera Erdogan a júliusi NATO-csúcson Vilniusban Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA/NurPhoto via AFP

Svédország a finnekkel együtt adta be tavaly a NATO-csatlakozási kérvényét az orosz–ukrán háború hatására. Finnországot áprilisban fel is vették, de a svéd csatlakozás jóváhagyását Törökország és Magyarország azóta is halogatja. Míg a magyar kormány módfelett autonóm tagjai ködös indokok miatt állítólag nagyon megosztottá váltak a kérdésben, addig a török kormány egyértelműen kijelentette, az általa terroristának tartott kurdok svédországi tevékenységét szeretné nehezíteni. Korábban a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) tagjainak kiadatását kérték.

Erdogan elismerte, hogy Stockholm tett lépéseket a Törökországban illegális PKK által szervezett tüntetésekkel és a törökökkel szembeni fegyverembargóval kapcsolatban.

Azt is mondta, hogy jelenleg a 2024-es állami költségvetésről szóló tárgyalások elsőbbséget élveznek a parlamentben, de megpróbálják a lehető legjobban elősegíteni a ratifikációs folyamatot. „Igyekszünk pozitív erőfeszítéseket tenni, amennyire csak tudunk, amennyiben partnereink is pozitívan állnak hozzánk” – jelentette ki Erdogan. (Guardian)