Novák Katalin szerint hülyeség a klímaváltozás miatt nem vállalni gyereket

A belga Királyi Egmont Intézet és a brüsszeli Liszt Intézet közös rendezvényén tartott előadást demográfiai kérdésekben Novák Katalin magyar köztársasági elnök.

Az angol nyelvű prezentációnak több csúcspontja is volt, legalábbis az MTI összefoglalója alapján.

Novák többek közt kifejtette: a magyar állam arra törekszik, hogy a családoknak választási szabadsága legyen.

Itt azonban arra nem tért ki, hogy a magyar állam jelenleg családnak csak a házasságban élő férfi és nő, plusz gyerek(ek) felállást tartja (legalábbis ez az, amit különféle ösztönzőkkel támogat), hanem inkább arról beszélt, hogy „fontos próbatétel a termékenységi szakadék”, vagyis „ az emberek több gyermeket szeretnének, mint ahányan ténylegesen megszületnek, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy csökkentsük ezt a szakadékot, és a pároknak annyi gyermeke születhessen, amennyit csak akarnak, akkor, amikor akarják”.

Hozzátette azonban, hogy mindez „nem jelenthet beavatkozást senkinek a magánéletébe, személyes döntéseibe”, majd felsorolta azokat az ösztönző intézkedéseket, amelyekkel a magyar állam 30 százalékkal emelte a hazai termelékenységi rátát - így például a több gyereket vállalók személyi jövedelemadóját, a széles körű bölcsődei szolgáltatásokat és a hosszú gyedet is.

Hogy miből jött ki a 30 százalék, az nem derült ki, a KSH adatait szemlélve azonban észrevehető, hogy míg 2010-en még több mint 90 ezer gyerek született, 2022-ben már csak 88 491, a termelékenységi arányszám előbbi évben 1,25, tavaly viszont 1,52 volt.

Nem is érdemes elidőzni a számoknál, vannak ennél égetőbb problémák is, ahogy az köztársasági elnökünk beszédéből is kiderült.



Novák rámutatott: Európában szinte mindenhol csökken a születések száma, majd hozzátette:

„Hibát követünk el, ha nem koncentrálunk eléggé erre a kérdésre, és nem nézünk szembe a kihívással.” A népesség tekintetében Európában növekedés tapasztalható ugyan, de ez elsősorban a bevándorlásnak tulajdonítható - figyelmeztetett mindenkit Novák Katalin.

Államfőnk szerint félre kell tenni a túlnépesedés problémáját, és azon kell elkezdeni gondolkodni, hogyan növelhető a születési ráta, és hogyan lehet leküzdeni a demográfiai kihívásokat Európában.



Novák Katalin reagált a klímaszorongók aggályaira is. A magyar köztársasági elnök szerint „elhibázott érv” az, ha a fiatalok azt gondolják, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik módja, hogy nem vállalnak gyermeket. Érvelése így szól: