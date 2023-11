Törvénymódosítást nyújtott be a kormány, eltérő lehet a vízdíj a lakosság és a cégek esetében Budapesten

Nyáron néhány napig téma volt a propagandalapokban, hogy vízapokalipszis lesz Budapesten: a főpolgármester olyan sarcot tervez kivetni a lakosságra, ami hetedíziglen megnyomorít mindenkit.

photo_camera Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A Fővárosi Vízművek júliusban jelezte, a vízhálózat el van öregedve, ahhoz, hogy minden csapból folyjon aminek folynia kellene, beruházási források kellenének, ám a díjak a 2013-as rezsicsökkentés óta nem változtak. Nem sokkal később kiszivárgott a hír, hogy a jövőben a vízügyi államtitkárság határozná meg, melyik településen mennyi vezetéket újíthatnak fel, hol indulhat korszerűsítés, fejlesztés.

Tüttő Kata alpolgármester akkor azt mondta, a vízdíj emelése elkerülhetetlen, de a lakossági díjhoz nem is kellene feltétlenül hozzányúlni. A cégek vízdíjának emelését Karácsony Gergely főpolgármester is támogatta. Az Energiaügyi Minisztérium szerdán „a Főváros és a főpolgármester követelésére a kormány olyan törvénymódosítást nyújtott be, amely megteremti a lehetőségét a nem lakossági felhasználók esetében az eltérő vízdíj alkalmazásának”. A minisztérium közleményében azt írta, az egyeztetés nem vezetett eredményre, „a főváros vezetése a szerződések felmondásával való fenyegetést fenntartotta”, ezért van szükség a jogszabály-módosításra. A javaslat szerintük biztosítja, hogy a víziközmű-szolgáltató ne mondhassa fel egyoldalúan az átadási szerződést akkor, ha az – az adott terület műszaki körülményei miatt – elengedhetetlen egy másik víziközmű-szolgáltató kötelezettségének teljesítéséhez.

A közlemény megnyugtat mindenkit: „a tervezet a lakossági rezsicsökkentést változatlan formában fenntartja, a nem lakossági felhasználókat érintően pedig a víziközmű-szolgáltatók elismert indokolt költségeire figyelemmel megteremti a lehetőséget az egységes alapdíjak fogyasztással arányos díjának bevezetésére”.

Emellett a módosítás az országosan egységes díjak bevezetése mellett egy olyan újraelosztó rendszer működtetését teremti meg, amely a víziközmű-szolgáltatók elismert indokolt költségszintjéhez igazodó bevételt biztosít.