Izrael a Hamásznak szóló határozott üzenetnek szánta az Al-Shifa kórház elfoglalását

Az izraeli hadsereg szerdán behatolt az Al-Shifa kórházba, ahol elmondásuk szerint a Hamász fegyvereseit keresték. Az épületben rettenetes körülmények uralkodnak a több mint egy hónapja tartó, megtorló izraeli bombázások következtében. A WHO szerint a kórház gyakorlatilag már „majdnem egy temető”, tisztviselők szerint a holttestek egyre halmozódnak, azokat már eltemetni sem tudják.

Izrael azzal vádolja a Hamászt, hogy a kórház alatti alagutakban parancsnoki központot működtet, ezt a kórház és a Hamász is tagadja. Az izraeli hadsereg a kórház nyugati szárnyába tört be, és szobáról szobára - még a műtőkbe és a sürgősségi osztályokba is benézve - átkutatták az épületet. Öt terroristát lelőttek, és több fegyverre is bukkantak, állította az IDF, ahogy azt is, hogy pontos hírszerzési információk alapján hajtották végre a műveleteket. A katonák csütörtökön is folytatták a kórház átkutatását. A gázai egészségügyi minisztérium azt állítja, hogy páncélozott buldózerek lerombolták a kórház déli bejáratának egyes részeit.

Az elmúlt napokban egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik Izraelre, hogy vezessenek be tűzszünetet, ami alatt humanitárius segítséget lehetne nyújtani a Gázában élő palesztinoknak. Közben az Al-Shifa kórház sorsa vált az egyik legaggasztóbb kérdéssé: az épületben több ezer ember, köztük sérültek, orvosok és a bombázások elől menekülők gyűltek össze, miközben a kórház közvetlen környezetében bukkant már fel az izraeli hadsereg. „A kórházak nem csataterek” – mondta szerdán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője. „Ismét elvesztettük a kapcsolatot a kórházi egészségügyi személyzettel. Rendkívül aggódunk az ő és betegeik biztonságáért”.

Kockázatos művelet

A Haaretz elemzése szerint az IDF akciójának három konkrét célja volt: hogy igazolják azokat az értesüléseket, amik szerint a Hamász egészségügyi létesítményeket katonai célra használja, hogy információkat szerezzenek az izraeli túszokról, és hogy jelezzék, nincs olyan olyan hely, ahová katonái félnek belépni, és nincs olyan hely, ahol a Hamász biztonságban érezhetné magát.

A rajtaütés előtt Izrael egyeztethetett az amerikai vezetéssel, ami szintén azt mondta, hogy pontosak az információk arról, hogy a Hamász használja a kórházakat és más védett polgári helyszíneket. Azonban az amerikaiak azt kérték, hogy Izrael csak korlátozott akciót hajtson végre, ne bombázza a kórházat, és biztosítsa az orvosok és a betegek biztonságát. Izrael elfogadta ezeket - sőt, gyógyszereket, inkubátorokat és bébiételeket is vittek magukkal a kórházba - és nyit a tűzszünet felé is, azonban kétséges, hogy ez elég lesz-e ahhoz, hogy meggyőzze a megosztott nyugati közvéleményt. Kedden Washingtonban mintegy 200 ezren tüntetettek Izrael mellett, eközben Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a palesztin civilek gyilkolásának befejezésére szólított fel.

photo_camera Az Al Shifa kórház és környéke, november 12-én Fotó: -/AFP

A kórházba való behatolásnak voltak katonai előzményei, az elmúlt hetekben az IDF elfoglalt hasonló egészségügyi intézményeket és a Hamász bázisait. Az Al-Shifa elleni rajtaütés azonban bonyolultabb volt, ráadásul komoly hatással lett volna a tűzszünetre is. A tárgyalások a beszámolók szerint a kritikus szakaszhoz közelednek, egy elhibázott akció negatívan befolyásolta volna túszok első csoportjának szabadon engedéséről szóló megállapodást.

A rajtaütés azután történt, hogy Gideon Szár volt izraeli miniszterelnök-helyettes azt mondta, országa beleegyezik egy ideiglenes tűzszünetbe, írja a Jewish News. A miniszter azt mondta, „ideiglenes, rövid tűzszünetről lenne szó, hogy kiszabadíthassuk a túszainkat. Folyamatban vannak a tárgyalások. És ez meg is fog valósulni. Ideiglenes tűzszünetet fogunk kötni”. A katari közvetítők állítólag olyan alkut akartak kötni, aminek keretében egy háromnapos tűzszünetért cserébe 50 civil túszt engednének szabadon.

Mi volt a kórházban?

Rögtönzött sátrak, törmelékek és földön alvó emberek fogadták a BBC újságíróit, akik csütörtökön az IDF szervezésében bejutottak a kórházba. Az orvosok azt mondták, hogy napok óta áram, élelem és víz nélkül dolgoznak, aminek következtében nagyon sokan meghaltak, köztük újszülöttek is.

Az IDF-es katonák egy nappal a behatolás után már beengedték az újságírókat a kórházba. „Rengeteg számítógépet és felszerelést találtunk, amik tisztázhatják a jelenlegi helyzetet” – mondta Jonathan Conricus alezredes, hozzátéve, hogy a laptopokon túszokról készült fényképek és videók vannak, ám ezeket nem mutatta meg az újságíróknak. A felszerelés mellett a katonák több rejtekhelyet is találtak, bennük kalasnyikovokkal, lőszerrel és golyóálló mellényekkel. Ez Conricus szerint arra utal, hogy a Hamász harcosai az elmúlt napokban a kórházban jártak. Az izraeli erők még mindig keresik a kórház alatti alagutakat, ahová szerintük a Hamász visszavonulhatott, talán a túszok egy részével együtt. Erre állítólag ugyan találtak nyomokat, de senkit sem sikerült elfogni/megtalálni.

Mi várható?

A Hamász az utóbbi időszakban szinte teljesen feladta a polgári hatalmát, kizárólag a katonai műveletekre összpontosít. Gáza jövőjével kapcsolatban csak találgatások vannak, Benjamin Netanjahu is ellentmondásos nyilatkozatokat tett: egyrészt kijelentette, hogy Izrael nem fogja megszállni Gázát, másrészt azt mondta, hogy Izrael belátható időn belül ellenőrzése alá vonja a területet. Az összeomló Hamász-rendszer okozta helyzet nem tarthat örökké. Az október 7-i terrortámadás után Joáv Galant védelmi miniszter azt mondta, Gázát el fogják vágni Izrael polgári infrastruktúrájától. A szándék az, hogy megszűnjön mindenfajta áru- és személyforgalom, és a terület vezetése kénytelen legyen Egyiptomra támaszkodni. De ha Izrael hosszú távon megszállja Gáza egészét vagy akár csak egy részét, akkor legalább az alapvető polgári infrastruktúrát biztosítania kell.

Ahogy telik az idő, az IDF felelősséget fog vállalni az ellenőrzése alatt álló területért, mondta egy tisztviselő a Haaretznek. „Ez magában foglalja majd a polgári ügyek kezelésének kötelezettségét és a civilek alapvető szükségleteinek biztosítását. Ennek következménye a részleges katonai ellenőrzéshez való visszatérés lesz, még akkor is, ha az a kiskapukon keresztül történik. Ha nem sikerül bevonni a Palesztin Nemzeti Hatóságot a Gázai övezet kormányzásába, biztosan beleragadunk a mocsárba”.