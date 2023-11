Ku-kovid: rejtélyes légzőszervi betegség terjed az amerikai kutyák között

Rejtélyes légzőszervi megbetegedés sújtja a kutyákat az Egyesült Államok immár legalább hét államában, írja a New York Times, és az állatorvosok egyelőre csak nyomozzák, hogy mi okozhatja a betegséget, illetve hogy mi nyújthatná a legjobb gyógymódot.

A tünetek hasonlítanak a Magyarországon is ismert kennel köhögéshez, de jóval tovább fennállhatnak, és egyes esetekben akár halálosak is lehetnek. A megfertőződött kutyák köhögnek, lázasak, sokszor levertek vagy elmegy az étvágyuk. Egyes esetekben tüdőgyulladás is kialakult.

Ugyanezen tüntetek megjelenhetnek a kennel köhögés esetén is, de olyankor általában 1-3 hét alatt meg is szűnnek, míg az új betegség esetében akár hat hétig vagy tovább is fennállhatnak.

A betegséget már hét amerikai államból jelentették, de a fertőzött kutyák pontos számát nem tudni, hiszen nincs hivatalos adatbázis, ahol vezetnék a jelentett eseteket.

A cikk kiemeli, hogy jelenleg még azzal kapcsolatban is állatorvosi vita van, hogy a betegséget vírus vagy baktérium okozza-e. Mint az egyik állatorvos, Kurt Williams, az Oregoni Állami Egyetem állategészségügyi osztályának igazgatója nyilatkozott, ő akár a vírusos, akár a bakteriális eredetet el tudja fogadni, és azt is, hogy valami olyasmi okozza a megbetegedést, amire eddig nem is gondoltak.

photo_camera Egészséges kutyák Budapesten, saját felvétel

Abban viszont egyetértés mutatkozik, hogy a kutyák azután válhatnak beteggé, hogy más kutyák társaságában időt töltöttek. Lindsey Ganzer állatorvos beszámolója szerint az összes kezelt kutya korábban olyan helyen volt, ahol sok kutya tartózkodott együtt: kutyanapközikben, iskolákban, futtatókban. És elmondása szerint az állatorvosok attól tartanak, hogy épp ezért még több esetet fognak látni most, hogy jönnek az ünnepek, és a családi utazások miatt sokan adják intézménybe a kutyáikat. Ganzer reméli, hogy az emberek hallják a híreket, és idén kevesen akarnak majd így eljárni, mert az állatorvosi közösség eléggé meg van ijedve.

Ugyanakkor volt szakember, aki igyekezett nyugtatni a kedélyeket: Stephen Kochis arról beszélt a lapnak, hogy a légúti megbetegedést elkapó kutyák száma összességében nem nőtt. A koronavírus idejéről származó tapasztalatot tudta tanácsolni a gazdiknak: ha a kutyájuk megbetegedés jeleit mutatja, izolálják otthon és hívjanak orvost.