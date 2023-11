Toroczkai és a Mi Hazánk az országgyűlési választásról is „elindítana valamit”

„Mi rendszeresen együtt szavazunk a balliberális pártokkal” akkor, amikor elutasítják a fideszes korrupciós törekvéseket – reagált Torockai László a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arra a felvetésre, hogy a Mi Hazánk által benyújtott törvényjavaslat, ami visszaállítaná a listás választási rendszert Budapesten, kifejezetten a Fidesz kérésére történt. Ezért ehhez hozzátette azt is, hogy nem akarnak „a balliberális összefogás részévé válni”.

photo_camera Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke Fotó: Bankó Gábor/444

„Egy biztos, hogy Karácsony Gergely és a mögötte álló 0,5 százalékos párt, a Párbeszéd, amely uralja jelenleg a fővárost, az egy rendkívül igazságtalan választási szabálynak, rendszernek” a következménye, amit 2014-ben a Fidesz változtatott meg, szerinte „antidemokratikus módon” – mondta Toroczkai, és azzal folytatta, hogy a Mi Hazánk ezt változtatná meg és visszaállítaná az eredeti állapotot Budapesten.