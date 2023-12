Tovább reformálná a választási törvényeket a Mi Hazánk

Hétfőn kiderülhet, hogy mit is értett Toroczkai László, a Mi Hazánk elnök az alatt, hogy szeretnének „elindítani valamit” az országgyűlési választásokkal kapcsolatban. A sajtótájékoztatón Novák Előd ugyanis arról fog tájékoztatni, hogy „újabb választási reformjavaslatokat nyújt be a Mi Hazánk”.

photo_camera Novák Előd előterjesztőként vesz részt az önkormányzati választási rendszer módosítását célzó törvényjavaslat vitájában az országgyűlés rendkívüli ülésén 2023. november 30-án Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Ez azok után történik, hogy a Mi Hazánk a múlt héten beadott javaslatával átírná a jövő júniusi önkormányzati választás fővárosra vonatkozó szabályait. Az ellenzéki politikusok szerint a Fidesz állhat a módosítás mögött, ezt részben arra alapozzák, hogy a javaslat szerintük a Mi Hazánkhoz képest túl profin van megfogalmazva. Erre a Mi Hazánkos Novák Előd azt mondta, hogy a 2014-es Fidesz által módosított, jelenleg is működő szabályokat megelőző jogszabályok szövegét másolták ki - ami egyébként nem teljesen igaz, részleteiben vannak különbségek.

A jelenlegi rendszerben a főpolgármester és a kerületi polgármesterek mellett 9 kompenzációs listás képviselő alkotja a Fővárosi Közgyűlést. A kompenzációs listára a vesztes kerületi polgármesterek szavazatai kerülnek fel. A módosítás alapján azonban a kerületi polgármesterek helyett csak listáról bejutó képviselők kerülnének a közgyűlésbe, akik között a helyeket szavazatarányosan osztanák el. Ez pedig kevésbé kedvezne Karácsony Gergelyéknek, és még az abszolút többség is kérdésessé válhatna.

Minderről egyébként rendkívül parlamenti ülésen tárgyaltak a képviselők, aminek az összehívásában bár a Fidesz keze is benne volt, képviselőik - a két percre megszólaló, majd távozó KDNP-s Nacsa Lőrincen kívül - távol maradtak. Novák Előd azt mondta, a módosítással az alacsony támogatottságú Párbeszéd „túlhatalmának” vetnének véget. „Antidemokratikusan ad a torz választási rendszer túlhatalmat ugyanúgy a Párbeszédnek a fővárosban, ahogy az országgyűlési választási rendszer pedig a Fidesz túlhatalmát biztosítja” - mondta Novák, aki a közvetlen főpolgármester-választást megtartaná. Volt szó arról, hogy Novák felől aztán lehet úgy is, hogy a módosításra majd csak az önkormányzati választások után kerülne sor, most azonban már a Fideszen múlik, hogy mit kezd a javaslattal.