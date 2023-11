Egy fideszes sem ment be a rendkívüli ülésre, ahová betolták a Mi Hazánk választási javaslatát

Látványosan távol maradt a Fidesz a fővárosi választási rendszer átírásáról szóló javaslat parlamenti vitájától, pedig pont ők szavazták meg, hogy az már a csütörtöki rendkívüli ülésen napirendre kerülhessen. Egyedül a KDNP-s Nacsa Lőrincet ültették be, akinek annyi szerep jutott, hogy az alig kétperces felszólalásában elmondja, „akár tudjuk is ezt a módosítást támogatni”. Majd miután megjegyezte, milyen fontos, hogy erről a kérdésről most a parlamentben is tudnak beszélni, kivonult az ülésteremből, ahol így egyetlen kormánypárti képviselő sem maradt.

A kormánypártok most gyakorlatilag abban támogatják a Mi Hazánkat, hogy eltöröljék azt a választási rendszert a fővárosban, amit 2014-ben pont azért alakítottak ilyenre, hogy meglegyen a többségük a közgyűlésben. Akkor az ellenzék és a jogvédők tiltakoztak, csak egy szavazaton múlott, hogy az Alkotmánybíróság nem minősítette alkotmányallenesnek a Fidesz által áttolt rendszert.

Most viszont az a cél, hogy jövőre Karácsony Gergelyéknek ne legyen stabil többsége. Ahogy Tóka Gábor elemzésében leírta, a 2019-es önkormányzati választáshoz képest a főváros egészében csökkent a Fidesz hátránya az ellenzéki pártokkal szemben, és ennek alapján a Mi Hazánk javaslata, ami visszahozná a közvetlenül a fővárosi listákra leadott szavazatok arányos képviseletének, most a Fidesz helyzetén javítana. Valamint a Kétfarkú Kutya Párt és a Mi Hazánk képviselői is könnyebben bajuthanának, akik nem feltétlenül támogatnák az ellenzéki koalíciót.

photo_camera A Fővárosi Közgyűlés ülése a Városházán 2023. november 29-én Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A jelenlegi rendszerben a főpolgármester és a kerületi polgármesterek mellett 9 kompenzációs listás képviselő alkotja a Fővárosi Közgyűlést. A kompenzációs listára a vesztes kerületi polgármesterek szavazatai kerülnek fel. Tóka számításai szerint a 2022-es budapesti eredmények alapján Karácsonyék még növelni is tudnák a mendátumszámukat.

A Mi Hazánk javaslata ezt úgy módosítaná, hogy a kerületi polgármesterek helyett csak listáról bejutó képviselők kerülnének a közgyűlésbe, akik között a helyeket szavazatarányosan osztanák el. Ez alapján Karácsonyék hiába nyernének, még abszolút többségük sem lenne a következő 5 évre.



photo_camera Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője előterjesztőként szólal fel az önkormányzati választási rendszer módosítását célzó törvényjavaslat vitájában az országgyűlés rendkívüli ülésén 2023. november 30-án Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Az előterjesztőként felszólaló Novák Előd azt mondta, a „0,5 százalékos Párbeszéd túlhatalmának” akarnak véget vetni. „Antidemokratikusan ad a torz választási rendszer túlhatalmat ugyanúgy a Párbeszédnek a fővárosban, ahogy az országgyűlési választási rendszer pedig a Fidesz túlhatalmát biztosítja” - mondta. Ugyanakkor a közvetlen főpolgármester-választást megtartanák. Majd felsorolta azokat a felszólalásokat, amikben az ellenzék tagjai az ellen tiltakoztak, hogy a Fidesz 2014-be átírja a szabályokat, ami szerinte köpönyegforgatásukat bizonyítja. Ugyanakkor saját magát az alkotmányosság és a demokrácia őreként mutatta be. Arra, hogy a Mi Hazánk képességeihez képest feltűnűen alapos volt a javaslat kidolgozottsága, Novák azt mondta, egyszerűen csak a 2014 előtti szabályokat másolták le. Ugyanakkor ez nem teljesen igaz, mert a régi rendszerben a listaállításhoz a kerületek felében kellett polgármester-jelöltet indítani, még a Mi Hazánk javaslata alapján elég lenne csak háromban.

Bár elismerte, hogy a módosítás a Mi Hazánknak és a Kétfarkú Kutya Pártnak is kedvezve, felajánlotta, hogy a mostani választás még a jelenlegi szabályok alapján menjenek le: „Ha valakit mégis az zavar, hogy ezt csak bő fél évvel a választások előtt módosítjuk, akkor kész vagyok előterjesztőként befogadni olyan módosító javaslatot, ami kitolná ennek a határidejét. Akár az önkormányzati választás utáni időpontra.” Bár ez sokat nem jelent, ezen a ponton a javaslat már a kétharmados kormánypárti többség kezében van, ami jövő keddig bármilyen módosítóval alakíthat rajta.

Emiatt a DK, az MSZP, a Jobbik és az LMP hozzászóló képviselői érdemben nem is akartak reagálni a módosító tartalmi részére. Inkább a Fidesz és a Mi Hazánk összejátszássáról beszéltek. Gy. Németh Erzsébet megjegyezte, hogy a kormánypárti képviselők gyanúsan hallgatnak a tervezetről, arról beszélt, hogy a javaslatot a Fidesz diktálhatta le a Mi Hazánknak. A jobbikos Dudás Róbert pedig egyenesen az Igazságügy Minisztérium munkatársainak gratulált a „tökéletesen kodifikált” javaslathoz. Az MSZP-s Molnár Zsolt szerint egyébként meglenne a helye az arányosabb választási rendszerről szóló vitának, de néhány hónappal a választások előtt nem lehet erről érdemben vitatkozni. Emlékeztetett, hogy az ellenzék korábban szintén kezdeményezte, hogy arányosabb legyen a magyar választási rendszer. Jó vitaalapnak tartja a Mi Hazánk javaslatát, de szerinte jövő ősszel kellene visszatérni rá.

Egy nappal korábban a Fővárosi Közgyűlés is a Velencei Bizottság ajánlására hívta fel a figyelmet, miszerint az általános választások előtti egy évben a választási rendszert nem szabad módosítani. Toroczkai erre most a parlamentben azt mondta: „Mint az Európa Tanács tagja én a Velencei Bizottságot is nagyon tisztelem, de ne haragudjanak, a magyar választópolgárok nem szavaztak a Velencei Bizottság tagjaira. Azt sem tudják, hogy kik ők.”

Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón azt mondta, hogy nem tudja még, hogy fog szavazni a módosításról, mert követi majd a frakció döntését, de az még nem született meg.