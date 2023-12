Vasútbezárás felsőfokon: a MÁV már vonathelyettesítő autóbuszokat is megszüntet

Tovább folytatódik a nyáron bezárt tíz vasúti mellékvonal elsorvasztása. Bár a MÁV korábban azt mondta, csak átmenetileg szüneteltetik a személyszállítást a szárnyvonalakon, a jövő évi menetrend alapján nemhogy újraindulnának vonatok, hanem már a helyettük közlekedő vonathelyettesítő autóbuszok egy része is megszűnik.

A december 10-én életbe lépő új menetrend alapján a tíz vonalból ötnél csak napi egy pár vonathelyettesítő busz fog járni, a többi helyett a Volán menetrendszerinti járatait használhatják majd az utasok. Ez azt jelenti, hogy a MÁV gyakorlatilag kivonul szolgáltatóként az alábbi öt mellékvonalról:

98b – Abaújszántó–Hidasnémeti,

103 – Karcag–Tiszafüred,

114 – Mátészalka–Csenger,

121 – Mezőhegyes–Újszeged,

146b – Lakitelek–Kunszentmárton.

A Battonya-Mezőhegyes vonalról pedig teljesen eltűnnek a vonathelyettesítő buszok, helyettük a Volán járatai maradnak.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A MÁV közleményében azt írta, a mellékvonalakon a módváltás után sem csökkent az utazások száma, mert a párhuzamosan közlekedő Volán-buszjáratok átvették az utasok egy részét. A vonathelyettesítő buszokon ennek ellenére bizonyítottan csökkent az utasok száma, ez a Közlekedő Tömeg közérdekű adatigényléséből derült ki.

Az esetleges újranyitás esélyét jól mutatja, hogy a MÁV közleményének utolsó bekezdése a Volán járműveinek előnyeit sorolja. A buszokon ugyanis légkondi és USB-csatlakozó is van.

A Lázár János vezette közlekedési minisztérium augusztus 1-jén zárta be a tíz vasúti mellékvonalat. Háromra mi is ellátogattunk: írtunk a Mezőhegyes–Újszeged, az Abaújszántó–Hidasnémeti és a Balassagyarmat–Ipolytarnóc vonalak bezárásáról is.