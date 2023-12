Hosszú Katinka is Dubajban készülne az olimpiára, de van pár kérése

November végén jelentette be Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó, hogy célba veszi a jövő évi párizsi olimpiát.

Hosszúnak idén augusztusban született meg első gyermeke, a 34 éves sportoló legutóbb tavaly nyáron, a római Európa-bajnokságon versenyzett, akkor két korábbi főszámában, a 200 és 400 méteres vegyesúszásban sem sikerült megúsznia a szintidőt, ami ahhoz szükséges, hogy egyáltalán szóba kerüljön a neve az olimpiával összefüggésben.

Ennek ellenére az úszónő optimista, az Indexnek azt nyilatkozta, hogy már napi két-három órát edz, úszik, és szárazföldi erőfejlesztést is végez, illetve már a versenyzésről is gondolkodik. „Április, május környéken jöhet el a visszatérés pillanata, amikor hosszú idő után újra már nem csak magamnak mérem az időt” – mondta. Jelezte azt is: reméli, hogy januárban eljut egy melegövi edzőtáborba, Dubaj szerinte ideális lenne, de biztosan szükség lesz egy dajkára, aki a lányára vigyáz, amíg ő edz.

A Blikk most azt írja, hogy Hosszú Katinka írásos beadvánnyal fordult a Magyar Úszószövetséghez ezzel kapcsolatban. A lap információi szerint volt néhány különleges elvárása is, többek közt azt kérte, hogy a válogatottól külön, a családja jelenlétében utazhasson a Közel-Keletre, s ott a férjével, egyben edzőjével, Layber-Gelencsér Mátéval, a gyermekével, és egy bébiszitterrel egy ötcsillagos szállodában tölthessék az idejüket a felkészülés során.

Az Úszószövetség a Blikk megkeresésére közölte: még nem született döntés az ügyben, így még az sem kizárt, hogy végül – érdemei elismeréseként – teljesítik a kívánságát. Mármint - írja a lap - nem a luxuskérésekre vonatkozó részeket, hanem a dubaji edzőtáborozásra vonatkozót, ami azért lenne jelentős gesztus, mert Hosszúnak jelenleg nincs meg az olimpiai induláshoz szükséges szintideje, miközben a kvalifikációhoz nemcsak arra lenne szükség, de az adott számban a két legjobb magyar egyikének kellene lennie, amihez óriási formajavulásra lenne szüksége.

photo_camera A negyedik helyezett Hosszú Katinka a női 400 méteres vegyesúszás döntője után a vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2022. június 25-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Sós Csaba szövetségi kapitány nemrég az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, Hosszúnak a szülés előtti utolsó versenye már egy masszívan lefelé ívelő pályafutást mutatott, ráadásul ő sem lesz fiatalabb, ami miatt még az egyéni csúcsához közel kerülésnek sem lehet sok esélye. A szakvezető szerint Hosszúnak esélye sem lenne arra, hogy ismét éremmel térjen haza az olimpiáról.

