Botrányos belgrádi beruházást koppinthat a zuglói mini-Dubaj

Belgrád egyik legellentmondásosabb beruházását koppinthatja a rákosrendezői mini-Dubaj: elajándékozott területek, a helyi szabályozás teljes átírása, álarcosok által elkövetett illegális bontási műveletek – „csak egy kis ízelítő, mivel néztek szembe a szerb főváros lakói az ottani »mini-Dubaj« elindításakor”, írja Karácsony Gergely főpolgármester Facebookon.

Az Énbudapestem szerint a dubaji Burdzs Kalifát és a budapesti mini-Dubajt is tervező arab befektető, Mohamed Alabbar már lassan tíz éve dolgozik egy új városrészen Belgrádban, a Száva partján is. A rengeteg állami forrást felemésztő Belgrade Waterfrontban luxuslakások, bevásárlóközpont és egy 168 méteres torony, a Kula Belgrád épül, a projekt pedig eddig kísértetiesen hasonlít mindenre, ami most nálunk zajlik Rákosrendező körül.

A szerb projektet az indulásakor a nemzetközi sajtó is felkapta, cikkezett róla a BBC, a Reuters, a Forbes, a Financial Times és a Guardian is. Ott egy történelmileg fontos épületeket tömörítő rozsdaövezet helyére, a központi pályaudvar mögé épül luxusnegyed egy olyan 1,8 millió négyzetméteres telekre, amit az állam ingyen adott, ajándékozott az Alabbar-féle Emaar Propertiesek. Erre különleges törvényt, lex specialist is hoztak. Mivel a Belgrade Waterfront tervei több ponton összeütközésbe kerültek a főváros városrendezési szabályaival, megoldásként az utóbbit változtatták meg drasztikusan egy hatórás parlamenti ülésen: magassági korlátozásokat, kötelező közterületarányra vonatkozó korlátozásokat oldottak fel. Az előkészítés titokban zajlott, a helyi építészeket a tervezési folyamatból is teljesen kizárták.

November végén a VSquare hírleveléből derült ki, hogy Alabbar cége és az Egyesült Arab Emírségek több prominens figurája egy 220-240 méter magas felhőkarcolóról tárgyalhatott a magyar kormánnyal. A Telex megszerezte a belsős kormányzati dokumentumot, amiben több minisztérium terjeszti elő a kisebb luxusnegyedről szóló megállapodás részleteit.

Az előterjesztés után pár nappal már kormányülésen tárgyaltak az 1900 milliárd forintos új városnegyedről, amibe a magyar állam minimum háromszázmilliárdos infrastruktúra-fejlesztéssel szállna be. A kiszivárgott dokumentumok szerint ez utóbbi fejlesztések elvégzését feltehetően a fővárosra terhelnék rá, bár sem a városvezetés, sem a kerületi önkormányzatok nem tudtak a tervről, és erre jelen állás szerint egyébként sem lenne pénze a fővárosnak.

Karácsony szerint a rákosrendezői felhőkarcoló elképesztően rossz ötlet, részben azért, mert tönkretenné a világörökségi védelem alatt álló Hősök tere és környéke látképét. A főpolgármester budapesti Central Parkot és fenntartható városrészt építene Rákosrendezőn. Lázár János építési és közlekedési miniszter régóta dédelgetett kötöttpályás álmokat valósítana meg. A Szikra Mozgalom aláírást gyűjt a beruházás ellen.

Címlapon: Mohamed Alabbar (AMMAR ABD RABBO/AFP)