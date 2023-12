Orbán Balázs: Ha feloldják az összes befagyasztott uniós támogatásunkat, nem vétózzuk meg az ukrán csomagot

A Bloombergnek adott nyilatkozatával minden korábbinál egyértelműbben jelezte a magyar kormány uniós zsarolási potenciálját Orbán Viktor miniszterelnök politikai tanácsadója, Orbán Balázs. A Magyarország nyitott az ukrajnai segély vétójának feladására, ha az EU feloldja a pénzei befagyasztását címmel megjelent interjúban egyértelművé tette ugyanis, hogy a magyar kormány hajlandó lemondani az Ukrajnának szánt hatalmas összegű, négy év alatt 50 milliárd eurós európai uniós támogatás megvétózásáról, ha megkaphatjuk az összes még befagyasztott uniós támogatást.

„Magyarország uniós finanszírozása és Ukrajna finanszírozása két külön kérdés. De ha az EU ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna finanszírozása egy módosított uniós költségvetésből származzon, akkor a két kérdés összekapcsolódik” – mondta Orbán a Bloombergnek. Összegszerűen 30 milliárd eurónyi befagyasztott magyar forrást említ, bár egy múlt heti döntés alapján ebből 10,4 milliárdot megkaphat hazánk. Mivel a további összegek feloldása a Magyarországot érintő, folyamatban lévő lévő eljárások fényében lényegében lehetetlen követelés, Orbán nyilatkozata feltehetően azt a célt szolgálta, hogy jelezze a magyar kormány elszántságát mindkét ügyben.

Érdemes megjegyezni, hogy a múlt héten a Süddeutsche Zeitung nagyobb elemzést írt az Orbán-kormány és az EU-viszonyáról az Európai Tanács elnöke, Charles Michel budapesti látogatása apropójából, és abban szerepelt egy ilyen rész: „a jobboldali populista budapesti kormányfőt (...) az Unió érdekei csak akkor érdeklik, ha azokat – például vétójogát – arra tudja használni, hogy rákényszerítse akaratát az unióra, engedményekre kényszerítve azt”. Ez az oka annak, írta akkor a német lap, hogy miért használják Brüsszelben gyakorta a „Magyarország” és a „zsarolás” szavakat egymás társaságában. Orbán Balázs most minden korábbi nyilvános megszólalásnál markánsabban igazolta ennek az állításnak az igazát.

Így látta az interjúban elmondottakat Hans von der Burchard, a Politico vezető politikai újságírója is, aki az X-en (Twitter) azt írta: Magyarország benyújtotta váltságdíj-követelését Brüsszelnek, míg Mujtaba Rahman, az Eurasia Group európai elemzőinek vezetője úgy fogalmazott: Orbán jól tudja, hogy nem lehet alkut kötni, de valójában nem is akar alkut, Trumpra vár. Az egész threadet itt találod:

A miniszterelnök politikai tanácsadója a hírügynökségnek arról is beszélt: Magyarország továbbra is ellenzi a teljes négyéves támogatási tervet, és jobban szeretné, ha az EU egyetlen évre kínálna finanszírozást Kijevnek, a költségvetés módosítása nélkül. Budapest fontolóra venné, hogy egy csomaghoz hozzájáruljon, tette hozzá. Azt is egyértelműsítette, hogy Magyarország ellenzi az ukrán EU-tagságról szóló tárgyalások megkezdését – a Bloomberg meg is említi, hogy Orbán Viktor kapcsolata Vlagyimir Putyin orosz elnökkel még az ukrajnai invázió után is szoros maradt, amivel folyamatosan triggereli NATO-s és EU-s partnereit –, ezt egy „vörös vonalnak” nevezve az interjúban.