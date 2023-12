Orbánéknak most semmi sem fontosabb Vučić és a VMSZ sikerénél

A vasárnapi szerbiai parlamenti választások legnagyobb esélyese a hatalmon lévő Szerb Haladó Párt.

A legfőbb szövetségesük a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ).

Budapestről Aleksandar Vučić pártját éppen úgy támogatják, mint a magyarokat, gazdasági érdek a koalíció fennmaradása.

Szinte nincs olyan nap, hogy ne látogatna a Vajdaságba budapesti miniszter, az M1-en szakértők serege magyarázza, miért fontos a VMSZ-re szavazni.

A magyarság közben jóval nagyobb arányban és vészjóslóbban fogy Szerbiában, mint az Orbán Viktor által többször is megdorgált Szlovákiában.

Szerbiában vasárnap rendezik 2022 után az újabb előrehozott parlamenti, valamint tartományi és helyhatósági választásokat. Két tavaszi iskolai sorozatgyilkosság vezetett el odáig, hogy a sorozatos erőszakellenes tüntetések után ősszel feloszlatták a szerb parlamentet.

A szerbiai politikai rendszert Aleksandar Vučić köztársasági elnök a saját képére formálta. Habár a parlamenti választás a hatalmát elvileg nem érintené, magasra tette a lécet és bejelentette: lemond, ha az ellenzék nyer. A legjelentősebb kihívó a Szerbia az Erőszak Ellen nevű többpárti baloldali-liberális tömörülés, a nyugatos ellenzék. A papírforma a hatalmon lévők győzelmét vetíti előre.

A hatalompárti Szerb Haladó Párt listája – vitatott módon – a nevében hordozza a köztársasági elnököt: Aleksandar Vučić – Szerbia Nem Állhat Meg. Az egykori magyarellenes, soviniszta, nacionalista, Vojislav Šešelj-féle radikálisokból kivált haladók legfőbb szövetségese a 2006-ban a hágai börtönében életét vesztő Slobodan Milošević-féle Szerbiai Szocialista Párt és a VMSZ.

A magyar–szerb kapcsolatok még soha nem voltak annyira jók, mint most. Ebben fontos szerep jut a két autoriter hajlamú vezetőnek, Orbán Viktornak és Aleksandar Vučićnak. Összeköti őket a haszonelvűség – mindketten igen nagy kanyarokat írtak le, mire megtalálták azt a populista irányvonalat, ami most jellemző rájuk –, valamint vannak erős gazdasági kapcsolatok is. Ennek egyik példája a kínai pénzen épülő Budapest–Belgrád vasútvonal, de van más is, amiben a VMSZ-nek kitüntetett szerep jut: a Vajdaságba Budapestről érkező százmilliárd forintos fejlesztési pénzekhez közvetve a VMSZ-en keresztül lehet hozzájutni.

A Szövetség vezetői nem dolgoztak eleget