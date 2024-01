A kínai hírszerzés óva inti polgárait az éjszakai élettől, hiszen a külföldi kémek könnyen csapdát állíthatnak nekik

„Szépségekre vadászna? Ön is prédává válhat” – kezdi bejegyzését a kínai állambiztonsági minisztérium, amely óva inti polgárait az éjszakai klubok látogatásától, mivel szerintük ezeken a helyeken könnyen csapdát állíthatnak nekik a külföldi kémszervezetek. A minisztérium, amely lényegében a kínai hírszerzésnek felel meg, egyre gyakrabban hívja fel az állampolgárok figyelmét a kémek jelentette fenyegetésre, írja a BBC.

photo_camera Kínai fiatalok technóra taposnak egy pekingi éjszakai szórakozóhelyen 1999-ben Fotó: MAXIMILIEN LAMY/AFP

Most egy kínai férfi külföldi útjáról számoltak be. A férfi, aki egy állami cégnél dolgozott, egy éjszakai klubba is ellátogatott, később állítása szerint egyenruhások rontottak a szobájába, és lefotózták meztelenül. A minisztérium szerint a fényképeket arra használták, hogy megzsarolják a férfit, és kikényszerítsék tőle a munkahelyi laptopját. „Így a számítógép, amely közel 10 évnyi titkos információt tartalmazott, a kémszervezet kezébe került” – írták.

A férfit visszatérte után is információk szivárogtatására kényszerítették. „Végül Li úr a külföldi hírszerzők számára kiszolgáltatott bábbá vált, és mérhetetlen kárt okozott Kína nemzetbiztonságának” – írta a minisztérium, amely szigorú bírósági eljárást ígért az ügyben. Az év elején a minisztérium közölte, hogy őrizetbe vettek egy személyt, aki állítólag a brit hírszerzés, az MI6 számára kémkedett.

A BBC-nek nyilatkozó elemző szerint az emberi gyengeségeket mindig is kihasználták az információszerzésre. A lap szerint a minisztérium médiakampánya inkább a kínai vezetés bizonytalanságát és fenyegetettségérzetét tükrözheti.