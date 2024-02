Csak kiderült végül, hogy focipályák építése miatt akarja kivágatni a szegedi erdőt Kiss-Rigó püspök

photo_camera Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke megáldja a futballpályával, futókörrel és több mint 600 fős lelátóval ellátott sportlétesítményt a zánkai Erzsébet-táborban 2023. augusztus 3-án Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A maga módján tökéletes történet a szegedi erdőirtás, ha egy időkapszulába rejtenénk, 20 év múlva sokat tanulhatna belőle mindenki, aki már nem emlékszik a NER második évtizedére.

Az előzményekben nem veszünk el most, csak emlékeztetünk, hogy van egy katolikus püspök, aki valamiért nem csak a rá bízott nyájat terelgeti, hanem több tízmilliárdos intézményrendszert is épít magának, adófizetői pénzből. Kiss-Rigó László

megkapta ajándékba a kormánytól Közép-Európa legnagyobb üdülő- és sportközpontját, a Zánkai Gyermektábort, amit először Mészárosék 22 milliárdból felújítottak, majd 13 állami milliárdból üzemeltetnek.

Az óriási állami gyerekvédelmi rendszer kétharmadát is megkapta a püspök, miközben magának is vannak gyerekvédelemi kihívásai.

De milliárdos a 30 milliárdos lakitelki népnemzeti élményközpont is az ölébe hullott,

és egy milliárdos árbevételű fonalfeldolgozó céget is kapott ajándékba a kormánytól.

A legjobban minden bizonnyal a stadionnak, a saját NBII-es csapatnak és a fociakadémiának örül a focibolond Kiss-Rigó, aki nem is szokta takargatni, hogy erős szálak fűzik a kormány első embereihez, és a legtermészetesebb módon prédikálja, hogy keresztény ember a Fideszre szavaz.

photo_camera A szegedi Grosics Akadémia Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Most abból adódnak problémák, hogy a 13 milliárdos stadionja mellé saját iskolát is szeretne a püspök. Illetve ez még megoldható lenne, hiszen a kormány nyilván ad pénzt, a szegedi önkormányzat pedig felajánlott egy 3 hektáros területet, ahol megépülhetne az intézmény. Az ellen viszont határozottan tiltakozott az ellenzéki többségű szegedi képviselőtestület, hogy a város szélén álló véderdőt vágják ki emiatt, pláne, hogy pont a Szent Gellért Fórum nevű sportkomplexum mellett áll az a 3 hektáros üres terület. A véderdő évi 420 tonna port köt meg, és ha eddig az erdő védte a várost, most a városon a sor, hogy megvédje az erdőt - mondta egy tüntetésen Szeged zöld tanácsnoka.

A kormány először rendelettel lépett át a szegedi önkormányzaton, majd személyesen Orbán Viktor adott engedélyt a fakivágásra az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkozva. „Az egyházmegye kétszer elküldött bennünket a francba” - mondta egy fórumon pár napja Botka László polgármester, aki azt tervezi, hogy jogi úton támadják meg a határozatot. Kiss-Rigó szerint a városvezetés politikai okokból igyekszik megakadályozni a „halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek továbbtanulását elősegíteni hivatott, egyházi általános iskola és gimnázium létesítését”.

photo_camera A püspöki stadion és mellette a kivágandó erdő Fotó: Google Maps

Nemrég viszont, a püspöki fociakadémián tanuló fiatalok előtt, arról beszélt Kiss-Rigó, hogy az erdő helyére nem csak az új iskola, hanem 3, azaz három darab focipálya is kerülne. Idézem a Grosics Akadémia tudósítását: „Kiss-Rigó László kiemelte, klubunk igyekszik példát mutatni a zöld gondolkodás és a fenntarthatóság tekintetében. Példaként említette a Szent Gellért Fórum LEED-minősítését, a termálvízzel való fűtését, a nemrégiben telepített napelemparkot, valamint a stadion körüli zöldfelületek kialakítását. Beszéde végén hangsúlyozta, ha a három pályát sikerül megépíteni, könnyebbé válik a klub utánpótlásában pallérozódó fiatalok és szüleik élete egyaránt.”

Most vált tehát érthetővé, miért nem elég a 3 hektár az iskolának, csakhogy erről a városvezetés szerint nem volt szó. A szegedi önkormányzatnál már ott tartanak, hogy a szentek közbenjárását kérik: „Szent Ferencről, az állatok és a természet védőszentjéről szeretnénk elnevezni azt a hathektáros véderdőt, amit Kiss-Rigó László tarvágásra ítélt” – nyilatkozta Mihálik Edvin szegedi önkormányzati képviselő. Hátha ő segít. (via index.hu, szeged.hu)