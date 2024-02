„Az elmúlt évek történései nagyon elkeserítőek. Balog Zoltán püspök úr személyes döntésének politikai és társadalmi megítélése egyházunkra vetült” – írja a Debrecen-Kossuth Utcai Református Egyházközség Presbitériuma nyilatkozatában. „Mi nem vagyunk felelősek Balog Zoltánnak a politikai életben hozott döntéseiért, de azért felelősek vagyunk, hogy kik vezetik az egyházunkat” – írják a nyilatkozatban.

„Mélységesen együttérzünk a bántalmazott gyermekekkel. Elítéljük a tetteseket, legyen az maga a bántalmazó, vagy az, aki a bántalmazó tettének leplezését segítette. Megbotránkoztunk azon, hogy a hitvallásos döntés órájában egyházunk vezetője nem a bántalmazott áldozat, hanem a tettes oldalára állt” – írják.

Balog Zoltán három nappal lemondása előtt ismerte be, hogy támogatta K. Endre kegyelmi javaslatát, amit utólag hibaként értékelt. A cikkünk nyomán kirobbant botrányba belebukott Novák Katalint kormányközeli források szerint Balog győzhette meg, hogy kegyelmet adjon K. Endrének, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesének, aki pedofil bűncselekmények eltusolási kísérletében volt bűnrészes.

Korábban a gazdagréti református lelkész is felszólalt Balog Zoltánnal kapcsolatban, ami arra utalhat, hogy bár Balog lemondott a zsinat lelkészi elnökségéről, az egyházban többeket továbbra is zavar, hogy püspöki címét megtartotta. Arról, hogy ez pontosan mit is jelent, itt írtunk bővebben.