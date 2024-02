A dánok is befejezték az Északi Áramlat-nyomozást, és ők sem mondtak semmit

Svédország után Dánia is lezárja a nyomozást az Északi Áramlat gázvezetékeknél történt 2022. szeptemberi robbantásokkal kapcsolatban. Az eddig feltárt bizonyítékokat átadják a németeknek, ahol még tart a folyamat.

A nyomozás során a hatóságok a svédekhez hasonlóan arra jutottak, hogy az orosz Gazprom által épített Északi Áramlat 1-es és 2-es gázvezetékeket valóban szabotázs érte, de a nemzetközi vizeken történt robbantásoknál semmi sem utal arra, hogy Dánia vagy dán állampolgárok érintettek lettek volna az akcióban.

Továbbra is vita övezi, hogy ki robbanthatta fel a kettős vezetéket, ami Oroszországot és Európát kötötte össze. Számos európai kormány Oroszországot gyanúsította, míg Vlagyimir Putyin az Egyesült Államokat és szövetségeseit okolta. Elterjedtek olyan forgatókönyvek, hogy egy „civil” ukránbarát csoport robbantotta fel a vezetéket, de ezt cáfolja, hogy a hatóságok szerint a művelethez olyan sok robbanóanyagra volt szükség, ami nem kerülhetett magánkézbe, állami szereplőhöz annál inkább.

Ukrajnai és európai tisztviselőkre, illetve a művelet részleteit ismerő személyekre hivatkozva egyre többen az ukránokra, pontosabban egy ukrán katonatisztre mutogatnak. Ukrajna tagadja, hogy köze lenne a támadáshoz.

photo_camera Fotó: Danish Defence

A Wall Street Journal tavaly júniusi cikke szerint az Egyesült Államok hírszerzése hetekkel az Északi Áramlat felrobbantása előtt figyelmeztethette az ukrán kormányt, hogy ne tegyen kárt a kettős földgázvezetékben. Az akkor megszellőztetett Pentagon-iratok és a lap értesülései szerint is az Egyesült Államok kormánya két-három hónappal az Északi Áramlat 1. szeptemberi felrobbanása előtt titkosszolgálati jelentéseket kapott az ukrán támadás tervéről. Az amerikai hírszerzéssel egy holland hírszerző szolgálat is közölte, hogy az ukrán hadsereg támadást tervez a vezeték ellen egy búvárcsapat segítéségével – akik közvetlenül a vezérkari főnöknek jelentenek, hogy Volodimir Zelenszkij elnök ne is tudjon a műveletről.

A WSJ szerint az amerikai hírszerzők meg is kérdezték az ukrán kollégáikat, hogy készülnek-e támadásra, de ellentmondásos válaszok érkeztek. Ezután azt az információt kapták, hogy Ukrajna visszavonta a kiszivárgott tervet.

Joe Biden amerikai elnök már a háború kezdete előtt belengette, hogy ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, azonnali hatállyal felfüggesztik az Északi Áramlat 2-t, és ez így is történt - a szankciók hatására egy hónappal később a gázvezetéket működtető, svájci bejegyzésű cég csődöt jelentett, és minden alkalmazottját kirúgta.

(BBC)