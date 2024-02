Köztársaságielnök-választás, svéd NATO-csatlakozás: indul a parlament tavaszi ülésszaka

Mozgalmas napja lesz az országgyűlési képviselőknek hétfőn, a parlament tavaszi ülésszakának első napján rengeteg mindenről kell szavazniuk és vitázniuk.

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A 13 órakor kezdődő ülés első programpontjaként megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Czoma Kálmán (FKGP, független), Tóth Gyula (MSZP) és Tamássy István (SZDSZ) volt országgyűlési képviselőről, valamint Turgyán Tamás volt örmény nemzetiségi szószólóról.

Felszólal Orbán Viktor miniszterelnök, a napirend előtti felszólalások és a tavaszi ülésszak menetrendjének elfogadása után a képviselők szavaznak Novák Katalin köztársasági elnök lemondó nyilatkozatáról. Erről nem lesz vita, a szavazás előtt Novák öt percben akár fel is szólalhatna. Az államfőnek azután kellett lemondania, hogy a 444 megírta, kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofíliáért elítélt exigazgatóját fedező bűntársnak. Novák mellett az ügybe Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Balog Zoltán is belebukott. Az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a feladat- és hatásköreit Kövér László, az Országgyűlés elnöke gyakorolja, a parlament kijelöli a házelnök feladatait ellátó alelnököt is.

Az MTI szerint 16:40-től várható az új köztársasági elnök megválasztása. A kormánypárti frakciók Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét jelölik köztársasági elnöknek. Cikkünkben azt írtuk róla, hogy visszafogott, éles politikai kijelentésektől zsigerből tartózkodó, leginkább a tudós jogász imidzsét hordozó, „unalmas” köztársasági elnök lehet. Az ellenzéki képviselőcsoportok önállóan nem tudnak, közösen pedig várhatóan nem állítanak jelöltet, többen is közvetlen elnökválasztást követeltek.

photo_camera Sulyok Tamás Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A köztársasági elnököt titkos szavazással választják meg a képviselők kétharmadának szavazatával. Az államfő a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba, a megválasztás után esküt tesz és beszédet mond.

A képviselők szavaznak továbbá Svédország NATO-csatlakozásának jóváhagyásáról, amit egyéves huzavona után ratifikál Magyarország, utolsóként. Orbán Viktor már egy évvel ezelőtt, 2023 februárjában is formálisan arra kérte a Fidesz képviselőit, hogy ratifikálják a NATO-bővítést, majd úgy tettek, mintha ebből érdemi vita alakult volna ki a kormánypárti képviselők között. Azóta azt játszották, hogy a frakciót megosztotta az ügy. Pénteken még Ulf Kristersson svéd miniszterelnök is Budapestre látogatott, rögtön vettünk is négy új Gripen vadászgépet.

Ezután közel három órán keresztül interpellációk és azonnali kérdések következnek, utolsó napirendi pontként pedig az ellenzék kezdeményezésére az életvégi döntésekről lesz négyórás vita.