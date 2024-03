Először szólalt meg Pölöskei Gáborné a bicskei gyermekotthonban történtekkel kapcsolatban, feljelenti Dobrev Klárát

Magánindítványként tett büntető feljelentést Dobrev Klára DK-s politikus ellen nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt Pölöskei Gáborné.

photo_camera Pölöskei Gáborné, a KIM szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára 2023. november 29-én.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek nyilatkozott, ez volt az első megszólalása a bicskei gyermekotthonban történtekkel kapcsolatban:

„Dobrev Klára nem kevesebbet állított, minthogy bűncselekményt követtem el. Márpedig egy ilyen állítás nem a szólásszabadság által védett politikai vélemény közlése, hanem rágalmazás, függetlenül attól, hogy az érintett közéleti szereplő vagy sem.”

Az MTI azt is írja, hogy Pölöskei Gáborné emlékeztetett a nemrégiben Áder János által is ismertetett tényekre, miszerint 2011 őszén a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon növendékeitől kapott információk alapján jutott tudomására, hogy az intézmény igazgatója bizonyos esetekben szexuális tartalmú gesztusokat, kijelentéseket tett növendékei felé, valamint velük szemben szexuális zaklató magatartást tanúsít. A Fővárosi Önkormányzat Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának vezetőjeként írásbeli feljegyzésben tájékoztatta a főjegyzőt és az aljegyzőt. Az általa vezetett Főosztály büntetőfeljelentés előkészítését kezdte meg. Hozzátette: a feljelentés kidolgozására utasítást adott, kidolgozásában részt vett. Egy nappal később a főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében feljelentést tett az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amelyhez csatolta a közérdekű bejelentést is.

A nyomozó hatóság a 2011-ben indult büntetőeljárást gyanúsítotti felelősségre vonás nélkül 2012-ben megszüntette - ismertette Pölöskei Gáborné.

Mindez, amit a helyettes államtitkár most elmondott az MTI-nek, korábban is ismert volt. Az ügy különössége - ahogy azt hétfőn megírtuk - inkább abban áll, hogy Pölöskei Gáborné mindeddig egyáltalán nem szólalt meg a bicskei gyermekotthonban történtekkel kapcsolatban, helyette valamiért testvére, Áder János volt köztársasági elnök nyilatkozgatott. Ahogy egyébként az is érdekes vetülete a dolognak, hogy a DK egyik korábbi, az üggyel és abban Pölöskeiné szereplével foglalkozó közleményét az MTI többek közt arra hivatkozva nem volt hajlandó közölni, hogy Pölöskei Gáborné Áder Annamária nem közszereplő.

Emlékeztetőül: Áder János korábban részletezte is, mi az a három állítás, amelyet húga kifogásol a DK-s megnyilvánulásokban. Ezek lennének azok:

„Tarlós István főpolgármestersége alatt a bicskei gyermekotthon két dolgozója már 2011-ben elmondta, hogy a gyermekotthon igazgatója zaklathatja a gyerekeket, mégsem történt semmi.”

„Az ügy eljutott a Főváros Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályához, melynek akkori vezetője Pölöskei Gáborné Áder Annamária volt, Áder János testvére. Neki tudnia kellett arról, hogy mit csinál az igazgató a bicskei gyermekotthonban lakó gyerekekkel, mégsem tett semmit, ezért a pedofil igazgató még 5 éven át zaklathatta a rábízott gyerekeket.”

„Pölöskei Gáborné Áder Annamáriát a hallgatása után előléptették, Balog Zoltánnak lett az államtitkára.”

Arról, hogy miként járt az a 2011-es ügyben a Fővárosi Önkormányzat, itt írtunk bővebben.

Pölöskei Gáborné 2011 és 2013 között volt az Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály vezetője, ezen főosztály alá tartozik a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály, melynek osztályvezetője, Csókay László vette fel 2011-ben a jegyzőkönyvet a bejelentés alapján a bicskei gyermekotthonban történtekről. Az ombudsmani jelentésből tudjuk azt is, hogy a vizsgálat keretében bekérték a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály vezetőjétől az ügyben keletkezett dokumentumokat.

Pölöskei Gáborné a rendőrségi és ombudsmani vizsgálat lefolytatása után nem sokáig vezette már az Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályt. Miután 2013-ban államosították a gyermekotthonokat, októbertől Pölöskeiné a Balog Zoltán irányítása alatt álló Emberi Erőforrások Minisztériumának Intézményfejlesztési Főosztályát vezette, egy évvel később a köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárként tevékenykedett, majd a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ első embere lett, hogy aztán szakképzésért felelős helyettes államtitkárrá avanzsáljon. Jelenleg is e minőségében praktizál a Csák János által vezetett Kulturális és Innovációs Minisztérium berkeiben.

Pölöskei Gáborné egyébként azt is tudatta, hogy egy héttel ezelőtt - szintén magánindítvány formájában - a DK-s Gy. Németh Erzsébet ellen is büntetőfeljelentést tett. Gy. Németh volt az, aki az ominózus sajtótájékoztatót tartotta, amiről az MTI nem számolt be.

Ahogy egyébként hétfői cikkünkben írtuk:

a közhatalmat gyakorló személyek, mint amilyen a 2011 óta betöltött pozícióiból fakadóan Pölöskeiné is, közszereplőnek minősülnek, azaz a tevékenységüket ért bírálatokat és kritikákat, legyenek azok akár kimondottan élesek is, fokozottan tűrni kötelesek.

Pölöskei Gábornéval kapcsolatban hetekkel ezelőtt kerestük a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, azt szerettük volna megtudni, hogy szerintük közszereplő-e a helyettes államtitkár, illetve hogy mégis hogyan érhetnénk el őt, amikor a minisztérium honlapján még egy árva email-cím sincs hozzá feltüntetve, megkeresésünkre azonban nem kaptunk választ.

A helyettes államtitkár mostani, MTI-nek adott nyilatkozatát leszámítva nem beszélt az ügyről, miközben egyébként pont a héten például a Szolnoki Szakképzési Centrumban tartott eseményen arról értekezett, hogy az idei év a látványos fejlesztések éve lesz a szakképzésben.