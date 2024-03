Renner Erika azt ajánlotta Varga Juditnak, menjen be az Áldozatsegítő Központba, ott „kap mindenben segítséget"

Renner Erika, aki maga is súlyos bántalmazás áldozata, gúnyos Facebook-posztban reagált arra, hogy Varga Judit kedden több bejegyzésében is azt állította, az exférje, Magyar Péter testileg és érzelmileg is bántalmazta őt.

„Kedves Judit! Szomorúan olvastam a facebook oldalán kiírtakat. Tudom, milyen egy zaklatás és milyen egy bántalmazás. Szeretném ajánlani hogy, menjen be az ASK-ba (Áldozatsegítő Központ – a szerk.), azok nagyon jók. Kap mindenben segítséget. De ezt úgyis jobban tudja, hiszen ezeket Ön hozta létre és hirdette is őket. Ha pedig a volt férje megjelenne a lakásán, és ez Önben félelmet keltene, akkor elmehet a rendőrségre és feljelentést tehet, ahogyan azt nekem is ajánlotta nemrégiben a BVOP szóvívője Makula György” – írja bejegyzésében Renner Erika.

Makula Györgyre azért utalhatott, mert márciusban tárgyalták, hogy Renner bántalmazója, Bene Krisztián feltételesen szabadlábra bocsátható-e, de végül a bíróság úgy döntött, hogy börtönben kell maradnia.

Renner posztja úgy folytatódik: