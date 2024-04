1956 óta először nem jutott ki magyar súlyemelő az olimpiára

Lezárult az olimpiai kvalifikációs versenyidőszak a súlyemelésben, az eredményeik alapján magyar sportoló nem lesz ott a párizsi játékokon.

A magyar szövetség valamiért az utolsó pillanatig éltette a reményt, és kiutaztatta az utolsó, thaiföldi versenyre Nagy Pétert, aki sérülése miatt nem emelhet nehezet, márpedig ez probléma ebben a sportágban. Nagy már eddig is egyedül tartotta az olimpián a magyar súlyemelést, a legutóbbi három olimpián csak ő tudta kivívni a részvételt, 2021-ben 7. lett.

photo_camera Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

A 38 éves sportoló az utolsó kvalifikációs versenyen a plusz 109 kilósok között még részt vett a bemutatáson, aztán visszalépett a versenytől. A másik magyar résztvevő, Mitykó Veronika legalább emelt, de nagyon messze volt attól, hogy kijusson az olimpiára.

A szövetséget ősidők, 2008 óta irányító Dobos Imre - érdekes adat, 2012-ben az azóta fideszes képviselőt, Mengyi Rolandot győzte le - a kvalifikációs időszak lezárása után még optimistán úgy nyilatkozott, hogy az országokra vonatkozó kvótaszabályok alapján még „nagyon nagy esélyük van a magyaroknak, elsősorban Mitykó Veronikának” az olimpiai részvételre, és ebben biztosan segítségükre lesz a nemzetközi szövetség magyar alelnöke is, Ádámfi Attila is. A Nemzeti Sport megszólaltatta a nemzetközi szövetségi alelnökét, de Ádámfi semmi biztatót nem üzent, szerinte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályai alapján Magyarország nem jogosult szabadkártyára. A lap szerint az is teljesen esélytelen, hogy annyi visszalépés legyen, amivel a magyarok kijutnak az olimpiára.

Így aztán - leszámítva az 1984-es politikai bojkott miatti távolmaradást - 1956 után nem lesz magyar súlyemelő az olimpián. Ami egyáltalán nem meglepő, hiszen Londonban, Rióban és Tokióban is csak egy volt, az a Nagy Péter, akinek 38 évesen, sérülten esélye sem volt a legjobbját nyújtani. A szakmai elemzését hagyjuk meg azoknak, akik értenek hozzá, de azért elég sok minden elárult a hazai szövetségről, hogy 2024-ben így néz ki a honlapja.