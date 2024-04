A virágokat is letaposták a szombati ezresszórás közben a Deák téren

Szombaton Budapesten két huszonéves vállalkozó szétszórt 2000 darab ezrest. A reklámötlet kicsit kaotikusan sikerült:

A cégnyilvántartásban megnéztük, hogy mit lehet tudni Diller Kevinről és Szépréthy Rolandról.

Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze most fotókkal mutatta be, hogy az ezresekért ugráló fiatalok nemcsak egymást taposták, de a nagy igyekezetben a közeli virágokat is letarolták.

Bardóczi azt írta: „A hétvégi hőhullám sajnos agyára ment pár embernek és a »csodásan« kivitelezett »influenszer gerilla-marketing« áldozata egy frissen kiültetett virágágy lett. Nagy segítség ez a városzöldítésnek, köszönjük!”

Bardóczi azt is felvetette, hogy ha „esetleg a pénzszórás ötlet marketingesei utóbb elgondolkodnak egy picit, és szeretnék ezt a pusztítást valahogy kompenzálni, a főváros által létrehozott Zöld Budapest Alapítvány kész befogadni adományokat, s azt célzott módon a károk helyrehozására fordítani”.