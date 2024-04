A magyar állam jogellenesen hallgatta el, mire költöttek az MNB-alapítványok

Zöldi Blanka, laptársunk, a Lakmusz főszerkesztője 9 évvel ezelőtt még a Direkt36 újságírójaként azt szerette volna megtudni, hogy az MNB alapítványai közül kettő, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO), valamint a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány (PADS) személy szerint kinek és pontosan mekkora összeget fizetett ki egyebek mellett PhD ösztöndíj, kutatói mobilitás, konferencia-részvétel és tananyagfejlesztés címén. Nem mondták el neki.

A közadatigényléseket per követte, ami eljutott a strasbourgi bíróságig. Ott most kimondták: a magyar állam megsértette az újságíró információszabadsághoz való jogát. Blanka a Facebook-oldalán is reagált. Azt írja, az ügy indítását és éveken át tartó gondozását többek között Karsai Dánielnek köszönheti. A kártérítésként megítélt pénzt ezért Karsai Dániel sorstársainak, az eutanáziához való jogért folyó küzdelmük támogatására, másrészt a Transparency International Magyarország részére ajánlja fel.

A Transparency International Magyarország így kommentált: „Az április 4-én született ítélet nem hagy kétséget afelől, hogy az alapügyben teljes egészében igazunk volt, hiszen rögzíti, hogy a magyar kormány megsértette az európai emberi jogi egyezményt azáltal, hogy nem biztosította a két érintett jegybanki alapítvány által támogatott magánszemélyek nevének megismerhetőségét.”