Elsőként gyűjtötte össze Magyar Péter pártja az EP-választáson való induláshoz szükséges 20 ezer aláírást

„A TISZA Párt aktivistái a pultoknál és a fővárost járva már is összegyűjtötték a szükséges 20 ezer aláírást. Hálás köszönet a munkájukért és a támogatásért. A gyűjtést folytatjuk ma még csak Budapesten, holnaptól vidékén is” - írta ki az imént a Facebook-ra Magyar Péter.



A kampányidőszak és ezzel párhuzamosan az aláírásgyűjtés ma kezdődött, az Európai Parlamenti választáson való induláshoz 20 ezer ajánlást kell összeszedni. Ezt a bejelentés alapján Magyarék tették meg először.

Magyar pártjának EP-jelölti listája tegnap állt össze, az azon szereplők sorrendjéről a párt szimpatizánsai szavazással dönthettek a Facebookon.

Az előzetes ígéretek szerint a lista első négy helye így néz majd ki:

Magyar Péter (azt ígérte, hogy nem megy ki Brüsszelbe) Dávid Dóra (a lista második helyére a legtöbb szavazatot kapott nő kerül) Tarr Zoltán (a Magyar Péter tüntetésén való felszólalásáért kirúgott lelkész a harmadik) Kulja András (a szavazás győztes)

A párt népszerűsége alapján – több felmérésben is 15 százalék körül állnak fej fej mellett a DK-val – akár három képviselőt is delegálhatnak az európai parlamentbe, így akár Kulja is befutó lehet. (Igaz, ezekben a felmérésekben még Magyar Péter leendő pártjára és nem a Tisza Pártra kérdeztek rá.)

A tíz jelölt túlnyomó többsége, akik közül választani lehetett, külföldön él vagy élt, többen dolgoztak az Európai Bizottságnál. A legtöbben közülük már a tanulmányaikat is külföldön folytatták. Vannak határon túl, Erdélyben, Kárpátalján születettek is.



FRISSÍTÉS 12:20

Nem sokkal magyar után a Fidesz, ezen belül is Menczer Tamás bejelentette, hogy a Fidesz is összegyűjtötte az induláshoz szükséges 20 ezer aláírást:

Elsőzött egyet Szentkirályi Alexandra is, aki a Fidesz főpolgármester-jelöltjeként szedte össze először, még jócskán dél előtt az induláshoz szükséges 5000 aláírást.