A kirúgott kántor és társai nyílt levélben követelik Balog Zoltán leváltását a zsinat résztvevőitől

A Balog Zoltán kapcsán közölt véleménye miatt kirúgott református kántor és hívő társai - ezernyi tiltakozó képviseletében - nyílt levelet írtak az április 24-én kezdődő zsinat résztvevőihez, melyet a Szemlékek magazinhoz juttattak el.

Ebben többek között azt írják:

„Balog püspök cselekedete révén az egyház avatkozott az állam működésébe, amikor püspökként és zsinati elnökként járta ki K. Endre kegyelmét. Így viszont milyen alapon várhatja el azt az egyház, hogy az állam ne avatkozzon be az egyház működésébe?

Balog püspök ténykedése az állam és egyház közötti egészségtelen, oda-vissza való beavatkozás és összefonódás megtestesülése.”

Azt is írják, hogy Balog Zoltán püspök egy személyben testesíti meg az egyház politikai kiszolgáltatottságát, és a levél írói minden nap szégyenkeznek, amiért az egyház tagjai. A nyílt levél az egyházi vezetőknek is keményen odaszól:

„Minden jel arra mutat, hogy jelenleg az egyház semmit sem tanult a történtekből és Balog egy látszólagos taktikai visszalépés után szégyenszemre egyházunk mindenható vezetője marad. Az új zsinati elnök Balog püspök nyilatkozata szerint eddigi helyettese, Pásztor Dániel lett volna. A legújabb tervek szerint viszont már Steinbach dunántúli püspökről hallani a Zsinat lelkészi elnökeként. A lényeg, hogy Fekete Károly, a legnagyobb és legtekintélyesebb, a Tiszántúli püspökség vezetője ne juthasson pozícióhoz, hiszen kritizálta Balog püspököt. A rémült zsinati tagok pedig a partvonalról figyelik, hogyan szabják meg fejük felett előre, miként kell szavazni. Biztos, hogy a zsinati tagoknak kell viselni mások döntéséért a felelősséget?”



A nyílt levél írói szerint továbbra is mindenki úgy táncol, ahogy Balog püspök fütyül, miközben teljes a káosz.

Szerintük Balog:

„magatartásával rossz hírét keltette az egyháznak, viszálykodást, közössége megosztottságát eredményezte, magatartása megbotránkoztatást váltott ki. Ezért eljárást kezdeményezünk a Zsinati Bíróságnál Balog püspökkel szemben és követeljük leváltását.” A teljes levél és a levél íróinak névsora itt olvasható. Az aláírók között van az a Vargha Anikó, aki korábban Tökölön volt kántor, amíg meg nem váltak tőle február végén, egy presbiteri ülésen, röviddel azután, hogy a Facebookon kritizálta Balogot.

Balog ugyanis püspöki pozíciójáról nem mondott le, és bár - korábban elképzelhetetlen módon - 130 református lelkész, presbiter és egyháztag értelmiségi, valamint petíciózó hívek sokasága lemondásra szólította fel, az ügyre rálátó források szerint erőteljesen lobbizik is saját maga érdekében.

Múlt hét pénteken a zsinati bíróságon is feljelentették. Voltak, akik kiléptek az egyházból azért, mert püspök maradt, legalább két lelkész pedig nem veszi fel a fizetése egy részét, amíg le nem mond. A gazdagréti lelkész a szószéken prédikálta ki, hogy le kellene mondania.

Ma reggeli cikkünkben azt is megírtuk: Balog Zolán bizalmas körben arról beszélt, hogy menteni próbált egy lelkészt, akit bilincsben akartak elvinni a rendőrök, illetve arról is, hogy a püspök beszédének kiszivárgott leirata szerint Kónya Endre kegyelmi kérvénye mögött is több református lelkész áll.