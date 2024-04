Könnygázzal, viperával támadtak biztonsági őrök a Honvéd-szurkolókra, de végül nekik kellett menekülniük

Az NB II. vasárnap esti meccsén Kazincbarcikán 1-0-s vereséget szenvedett a tavaly még első osztályban játszó Honvéd, amely ezzel visszacsúszott a 9. helyre, épp a győzelmével a 12. helyről előre ugró ellenfelük mögé. A várhatóan hamarosan Leisztinger Tamás tulajdonába kerülő kispesti csapat pocsék szezont fut – néhány hete ez szurkolói tüntetéshez is vezetett –, négy fordulóval a bajnokság vége előtt csak hét pontnyira van a kieséstől, igaz, a mostani előtti két meccsét legalább meg tudta nyerni (április elején még csak a 12. helyen álltak).

A kazincbarcikai mérkőzésen viszont nem is az eredmény volt a legérdekesebb. Hanem az, hogy az utolsó negyedórában a kazincbarcikai biztonságiak berontottak a vendégszurkolók egyik kapu mögötti szektorába, és ott – ahogy ezen a videón is látszik – könnygázt, illetve a hírek szerint viperát is használtak (egy facebookos videó is megerősíteni látszik, hogy vipera van az egyik biztonsági őrnél). Az első videón az is látszik, hogy az egyik biztonsági nekifutásból, félig hátulról rúgott meg deréktájon egy kispesti szurkolót.

A Blikk Sportál szerint a biztonságiak a könnygáz használata közben arra sem voltak tekintettel, hogy gyerekek is voltak a szektorban. Azt is írják: a kispesti szurkolók először elmenekültek, utána viszont ők futamították meg a biztonságiakat, majd befutottak a pályára is (ezt ezen a videón lehet megnézni). A meccs nagyjából tíz percre félbeszakadt, de miután a kedélyek lecsillapodtak, végigjátszották.

A Honvéd a hivatalos honlapján csak egy fél mondatban említi meg az esetet: „Az utolsó húsz percre érezhetően megnőtt a feszültség, amihez a vendégszektorban történtek is hozzájárultak”.