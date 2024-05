Lövöldözés volt Drake otthonánál, egy biztonsági őr megsérült

Súlyosan megsérült egy biztonsági őr a kanadai rapper, Drake torontói luxusvillája előtt történt lövöldözésben, írja a Guardian. A férfit súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba kedd kora reggel.

photo_camera Fotó: CHRISTOPHER KATSAROV LUNA/AFP

Paul Krawczyk, a rendőrség munkatársa azt mondta, a nyomozóknak kevés információjuk van, egyelőre a biztonsági kamerák felvételeit nézik át. A beszámolók szerint a támadó autóval menekült el a környékről.