Pócs János úgy hasonlította össze a magyar és a román gazdasági adatokat, mint még soha senki

Lélegzetvisszafojtva várjuk minden hónapban a Jászsági Térségi Televízió műsorát, a Képviselő Infót, amikor a stúdió vendége a Jászság fideszes parlamenti képviselője, Pócs János. Erdei Gábor műsorvezető beszélget vele évődve, kedélyesen, csipkelődve. A felfokozott várakozásoknak a mostani adás is maradéktalanul megfelelt.

Pócsot az álkeménykedésre szánt Gyors kérdések, gyors válaszok részben arról kérdezte Erdei, hogy a román gazdasági adatok már jobban néznek ki, mint a kétharmados Magyarországé. (Uj Péter írt most egy nagyobb cikket arról, hogy Nem volt itt gazdasági csoda, csak hazudtak, mint a vízfolyás, mert Románia előzött, Horvátország utolért, Bulgária a nyomunkban, a hatalom magára és haszontalan látványberuházásokra szórta a pénzt, fölélte a jövő növekedését. El lehet olvasni azt is akár, de azért nehéz összevetni Pócs szakmai meglátásaival.)

A fideszes képviselő nem hiába mondta azt korábban magáról, „nagyobb szakértők azt a sorrendet állították fel, hogy Orbán Viktor, Lázár János meg Pócs János az, akit a verseny és ez a győzelemre törekvő sikervágy ez életet”, meg is válaszolta a romániázós kérdést.



link Forrás

Pócs tanácsa: Romániában nézzük már meg a GDP-t, az inflációt, az államháztartási hiányt, a nyugdíjakat, a munkabéremeléseket, a családtámogatásokat, „körülbelül, nagyon sok esetben duplája, mint Magyarország”.

A hosszú felsorolásból egyáltalán nem mindegy, hogy mi a duplája ott, mint itt, az infláció vagy a béremelés, de nézzük meg az Eurostat adatait.

Ez a GDP

photo_camera A magyar, a román és az EU-átlag GDP az egy évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítva. A narancssárga a román, a kék a magyar, a lila az EU-átlag. Fotó: Eurostat

Ez az infláció:

photo_camera A magyar, a román és az EU-átlag infláció az egy évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítva. A narancssárga a román, a kék a magyar, a lila az EU-átlag. Fotó: Eurostat

Az államháztartási hiány

photo_camera A magyar, a román és az EU-átlag államháztartási hiány. A narancssárga a román, a kék a magyar, a lila az EU-átlag. Fotó: Eurostat



Az Eurostat friss adatai szerint a vásárlóerő-paritáson (PPS) számolva a 2023-as volt az első év, amikor a romániai bérek beelőzték Magyarországot. Semmivel sem jobb a helyzet, ha a gyerekek után járó adókedvezményt is figyelembe vesszük. Mivel Magyarországon évek óta nem változik az adókedvezmény összege, miközben a fizetések emelkednek, a gyerekek után járó pénz is elinflálódott, már egyre kisebb hatással van a nettó bérekre. Így már a romániai fizetések a gyerekes háztartásokban (két, az átlagbért kereső felnőtt két gyerekkel) is megelőzték a magyarországiakat.

Hogy Pócs miért azzal folytatta, hogy Ausztriában és a Németországban a covid alatt teherautókra dobálták az elhunytakat és tömegsírba helyezték őket, azt csak ő tudja. Mindenesetre Orbán Viktor maga tekintett példaként Ausztriára a járvány alatt, és ígért meg összehasonlító elemzést arról, hogy nálunk miért hunytak el többen koronavírusban, mint ott. Más kérdés, hogy az az elemzés soha nem került nyilvánosságra, így aztán Pócs sem olvashatta. Covidban mindenesetre Magyarországon 2020 és 2022 között a KSH hivatalos adatai szerint 41 504-en hunytak el, ami lakosságarányosan meglehetősen rossz adat, és nem a sikeres magyar védekezést mutatja.

Az már tiszta beszéd, hogy ő nem bízik a gazdasági szakértőkben, mert olyanok, mint amikor kimentek a juhászhoz megszámolni a birkákat, és beleszámolták a pulikutyát is. A dinnyetermelő, víz- és gázszerelő végzettségű Pócs még korábban, tavaly a forintgyengülést is megmagyarázta frappánsan:

link Forrás

Volt az a műsor is, amikor a katatörvényt egy személyes, dinnyés példával világította meg:

link Forrás

Aztán közölte, hogy ha az alacsony bérek helyett európai bérek lennének Magyarországon, akkor a nagy beruházó cégek nem jönnének ide, de sajnos az egyetemi professzorok többsége nem alkalmas ilyen komplex gondolkodásra.

link Forrás

Találkozunk júniusban, addig is a sorozat egy korábbi, erős darabja: