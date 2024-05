Nagy Feró: Engem lehetne Franciskának is hívni. És akkor mi van?

Most már lehetek lány is, ha akarok. Marhajó! – nyilatkozta a hirado.hu-nak Nagy Feró, akit Magyar Péterről, az önkormányzati választásokról és a genderlobbiról is kérdeztek.

Azt szokta mondani, hogy a politikához nem ért, de azért elmondta a véleményét Magyar Péterről, aki szerinte „nekünk, jobboldaliaknak nem nagyon árt”, érzése szerint baloldalról szedte össze a csalódott embereket.

Kit látna szívesen Budapest élén? A Fidesz mellett korábban is hangsúlyosan kiálló énekes azt mondja: „Karácsonyt semmiképpen”, a jelenlegi főpolgármester ugyanis még nem csinált olyan dolgot, amire az énekes azt mondaná, hogy „na ez az”. De abból sem csinált titkot, hogy a választottja Szentkirályi Alexandra.



Nagy Feró elmondta a véleményét a genderlobbiról is, onnan indulva, hogy mindig a rendszer ellen kell lázadni. De mint kifejtette:



„Nem az én magyar rendszeremmel van bajom, hanem az európai rendszerrel. Most már lehetek lány is, ha akarok. Marhajó! Nem baj, hogy eszembe nem jutott eddig? Ezzel nem jutok előrébb, ezzel nem tudok több kenyeret adni az unokáimnak.”



Az Európai Unió ellen kell tehát lázadni, véli az énekes, aki állítása szerint nem véletlenül mondta ezelőtt egy évvel, hogy „nem kilépni kell az Európai Unióból, hanem elfoglalni Brüsszelt”.

Amivel állítása szerint jócskán megelőzte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki csak idén március 15-én kezdett el Brüsszel elfoglalásával mobilizálni.