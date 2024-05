Orbán Viktor a kínai köztévének: Az én feladatom a következő fél évben az lesz, hogy javítsam a Kína és az Európai Unió közti kereskedelmi kapcsolatokat

Kedélyes interjút adott a kínai állami tévének Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

A mintegy félórás beszélgetés a szokásos udvariassági körök lefutása után túl sok konkrétumot Hszi Csin-Ping kínai elnök látogatása kapcsán nem tartalmaz, az egyetlen ilyen talán az, hogy Orbán is határozottan kijelenti, hogy 2026-ra elkészül a Budapest-Belgrád vasútvonal (amit egyébként Alekszandr Vucsics is hangsúlyozott, amikor a kínai elnök Szerbiában volt), határozottsága pedig oly nagy, hogy meg is hívja a riportert, hogy két év múlva vonatozzanak egyet közösen.

Orbán az interjúban hosszasan méltatja Kína gazdasági eredményeit és fejlettségét, Magyarországról pedig elmondja: ősi nemzet, egyben a legkeletibb ország Nyugaton, így pedig különösen nyitottak vagyunk a keleti nyitásra.

A legfontosabb kérdés, amiről a két ország vezetője beszélgetett, Orbán szerint a háború kérdésköre volt. vagyis inkább a békéé. A magyar miniszterelnök egészen pontosan úgy fogalmazott:



„Kína és Magyarország soha nem támogatta a háborút. - Úgy van, bólogatott közben a riporter - Mert azt gondoljuk, hogy a háború rossz dolgokat hoz az embereknek. Tehát a béke sokkal jobb, a harmónia sokkal jobb, az együttműködés sokkal jobb. Szóval reméljük, hogy Kína fontos béketeremtő pozíciót vagy szerepet fog betölteni a jövőben.” A két ország közti gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztése így Orbán rangsorában csupán a második helyre szorult, ám azt hangsúlyozta, hogy a fejlett kínai technológiák és a kiváló magyar szakképzett munkaerő találkozása kiemelkedő eredményeket hozhat.

Orbán szerint a világ erőközpontja változóban van, bár a transzatlanti együttműködés sokáig vitathatatlanul fölényben volt, az elmúlt 20 évben ez változóban van, a kérdés pedig - mondta a magyar miniszterelnök -, hogy tekint a nyugati világ azokra a szereplőkre, akik kihívói ennek a régi erőközpontnak. Elmondása szerint míg a legtöbben ellenségként látják őket, mi (magyarok) inkább barátként tekintünk rájuk, ezért is hirdette meg Magyarország 2010-ben a keleti nyitás politikáját. Kínát lehetőségnek kellene tekintenünk, nem kockázatnak vagy fenyegetésnek - mondta a magyar miniszterelnök.

„Az együttműködés és a kapcsolat mindig jobb, mint az elszigeteltség és a széthúzás” - magyarázta Orbán. Azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon kínai cégek, befektetők terveznek terjeszkedni, Orbán úgy fogalmazott:

„Nyitottak vagyunk, és készen állunk az együttműködésre. Bízunk egymásban. Politikailag jól megalapozott kapcsolatunk van. Nem volt nehéz tehát meggyőzni egymást arról, hogy Magyarország jó hely lehet arra, hogy egy nagy kínai cég eljöjjön, és megalapítsa az első elektromos autógyárat itt Magyarországon. És ne felejtsük el, hogy bár mindössze 10 milliós nagyságrendű ország vagyunk, de egy több int 400 millió fős közösséghez tartozunk. Tehát amikor valaki Magyarországon fektet be, akkor Európában fektet be, és részese lehet a nagy európai piacnak.” Némi, a háborúról szóló értekezés után a riporter arra is kíváncsi, a soron következő EU-elnökség fél éves időszakában Magyarország hogyan igyekszik majd igazgatni a Kína és az Európai Unió közti diplomáciai kapcsolatokat. Orbán ezzel kapcsolatban megnyugtatja:



„Az Európai Unió a világ legbonyolultabb teremtménye. Magyarország július 1-től érkezik, hogy segítse az Unió előrehaladását. Az egyik probléma a kínaiakkal való kapcsolat, ez nem kérdés. Az én feladatom ebben a féléves elnökségben az lesz, hogy javítsam a Kína és az Európai Unió közti kereskedelmi kapcsolatokat, és leállítsam mindazokat a próbálkozásokat, amelyek a köztük lévő kapcsolat mennyiségét és minőségét próbálják visszaszorítani. Bonyolult kérdés lesz, de vannak jó partnereim.”

Itt Orbán Franciaországot és Szerbiát (vagyis a két országot, ahová a kínai elnök még ellátogatott) emelte ki.

A riporter végezetül mutatott egy fotót a magyar miniszterelnöknek, amin a fiatalabb Orbán Viktor focizik, majd megkérdezte tőle, hogyan hatott rá a futball iránti szenvedélye, elképzelhetőnek tartja-e, hogy az tette azzá, aki ma.

Orbán megosztja vele a lényeget: „A futball lényege pontosan olyan, mint a politika lényege. Mert a kérdés nem az, hogy most hol van a labda. Mindenki láthatja, hol van most a labda. A kérdés az, hogy hol lesz a labda. Ez a látásról szól. Ez előre gondolkodásról.”