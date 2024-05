Meglopta az államot, rács mögé került, de onnan is üzletelt az állammal

Az elmúlt öt évben jó néhány polgármester és önkormányzati képviselő lett a települése határain túlmutató hírek szereplője köztörvényes bűncselekmények vagy jelentékeny balhék miatt. Vannak köztük bőven olyanok, akik ügyeik ellenére úgy gondolják, újra megméretnék magukat, és ha egy mód van rá, folytatnák politikai pályafutásukat. Összeszedtünk néhány érdekes sztorit.

Szántót vett a börtönből

Botrányos – és büntetett – előélete ellenére újraindulna Újszentivánon Putnik Lázár expolgármester, akit tavaly februárban egy év után engedtek ki az előzetes letartóztatásból. Két társával együtt azzal vádolta őt a nyomozóhatóság, hogy súlyosan túlárazott egy jórészt állami forrásból épülő munkásszállót. A gyanú szerint 222 millió forint vagyoni kárt okoztak az állami költségvetésnek. Putnik a börtönben töltött éve alatt is üzletelt az állammal a Szabad Európa szerint, hiszen a rácsok mögül vett meg egy 2,7 hektáros szántót 4,8 millió forintért a Nemzeti Földügyi Központtól.

Putnik most függetlenként indul újra az önkormányzati választáson. A polgármesteri helyért nagy versengés lesz, az alig 1900 fős faluban hat jelölt is van, köztük a jelenlegi független településvezető, Bodó Imre.

photo_camera Az újszentiváni munkásszálló Fotó: Újszentiván

Áron alul adott el ingatlant a családjának

Tipikus sztori: a Somogy vármegyei Tengődön Lakos János 5,9 millió forintért adta el a volt szovjet laktanyához tartozó erdős területet a fiának és a lányának. Ezzel 14 millió forintos kárt okozott a településnek, a szakértői vélemény szerint ugyanis 20 millió forintos értéket képvisel a terület. Az adásvételt a Pécsi Ítélőtábla tavaly semmissé nyilvánította, Lakost az ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja.

A 400 fős településen nem a legjobb Lakos híre, minthogy polgármestersége első éveiben megszüntette az önálló polgármesteri hivatalt, bezárta az általános iskola elsőre felső, majd alsó tagozatát is, az épületet bérbe adták. A 24.hu riportja szerint a gyerekek a szomszédos Tabra járnak iskolába, busz híján egyénileg. Hiába van a falunak saját busza, az „másra kell”. Tengődön 4 polgármesterjelölt méreti meg magát – Lakos Jánossal együtt.

Az önkormányzat pénzén ment Fradi-meccsre

Az országos sajtóba bekerült a bátonyterenyei fociszerető polgármester meglehetősen sajátos ötlete is. Nagy-Majdon József úgy gondolta, az önkormányzat költségén kiviszi barátait és családtagjait a Fradi Leverkusen elleni kupameccsére Németországba. Ehhez a szomszédos falu, Mátranovák kisbuszát kérte kölcsön, amiért a város pénzéből fizetett, a tankolást és az osztrák autópálya-matricát is ebből fedezte.

photo_camera Nagy-Majdon József

Nagy-Majdon meg volt győződve arról, hogy ebben semmi törvényellenes nincs, és egyébként is, senkinek semmi köze ahhoz, hogy kiket milyen pénzből hova visz.

Az eset a városban is felháborodást keltett, úgy látták, a pénznek lenne jobb helye is; az iskolában például nem volt fűtés. Két héttel később Nagy-Majdon értetlenkedve bár, de engedett a nyomásnak, bejelentette, mivel „egyes embereknek ez a jó érzését bántja”, ki fogja fizetni a számlát. Szerinte a kisbuszt ingyen kapták, csak a tankolás ment közpénzből.

Bátonyterenyén 5 polgármesterjelölt volt, de végül csak hárman indulnak, köztük a Nagy-Majdon a Fidesz színeiben.

A szálkai ügy az Intergritás Hatóságnak is feltűnt

A félezres Szálkának 20 éve Pálfi János a polgármestere, aki minden bizonnyal még további öt évig betöltheti ezt a posztot, mivel a június 9-ei választáson nincs ellenfele, egyedül indul függetlenként.

Az elmúlt öt éve neki sem makulátlan. A polgármester a lányával együtt birtokolja a céget, amelyé a helyi tó melletti fizetős strand. Ennek a partfalait közel 120 millió forintnyi uniós támogatásból erősítették meg, és ez nem tetszett az Integritás Hatóságnak. Felmerült a gyanú, hogy ez nem a közösségi, hanem magánérdekeket szolgál, lévén, hogy a strand bevételéből a polgármester cége gyarapodik. A strandfejlesztés kapcsán feljelentést tettek tavaly a NAV-nál költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja miatt. Ismeretlen tettes ellen.

Kegyeletsértés, halottgyalázás

Sokan felháborodtak a Békés vármegyei Zsadányban, miután a polgármesternek, Dudás Árpádnak saját bevallása szerint praktikus és olcsó ötlete támadt. A Magyar Narancs beszámolója szerint a temető régi, már használaton kívüli részét vadhálóval elkerítették, hogy az önkormányzat birkái ott legeljenek és ezt ürítsenek. A helyiek tiszteletlennek, sőt halottgyalázásnak tartják az esetet, ráadásul nem is értették az egészet. A faluban ugyanis a közmunkások közül négyen is fűnyírással foglalkoznak, a birkák helyett ők is rendet tehettek volna az elgazosodott temetőben.

Miután nagy nyilvánosságot kapott az eset, a közmunkások eltávolították a vadhálót, és a birkákat is máshova terelték. A helyiek szerint mindez azért történt, mert a polgármester hivatalosan is tudomást szerezhetett két feljelentésről. Dudás Árpád azonban a jelek szerint bízik a folytatásban, hiszen indul a júniusi választáson. Egyetlen kihívója az MSZP-s Szilágyi Attila.

A település tavaly év végén „Attila király fapalotájával” is bekerült a hírekbe. A 116 millió forintnyi uniós pénzből készült építmény hónapokkal az átadás után is zárva volt. Ráadásul nincs olyan történelmi tény, amely azt támasztaná alá, hogy Attila királynak bármi köze lett volna a településhez és környékéhez.

photo_camera Dudás Árpád, Zsadány polgármestere Fotó: Facebook/Dudás Árpád polgármester

Visszatér a bukott exfideszes

Fördős Attila 2019-ben fideszesként szenvedett csúfos vereséget az ellenzéktől Vácon, ám öt év után viszont úgy érezte, ismét érdemes megpróbálnia, immár függetlenként. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint hat ellenfele van, köztük az ellenzék közös jelöltje, a jelenlegi polgármester, Matkovich Ilona.

Fördős Attila több botrányos ügybe is belekeveredett, ami miatt népszerűtlen lett a városban. 2013-ban egy német újságban megjelent cikknek köszönhetően derült ki, hogy egy rendezvényen a parkolóban az autók között fekve találtak rá. A feltételezések szerint ennek oka a túlzott pálinkafogyasztás lehetett, bár Fördős szerint csak ledőlt kicsit a melegben. Egy 2019-ben kiszivárgott hangfelvétel szerint frakciójával italozva vitatták meg Vác ügyeit. 2010-es megválasztása óta 2019-es bukásáig az állami százmilliók ellenére sikerült majdnem csődbe vinnie a várost.

Vácon nem Fördős visszatérte az egyetlen érdekesség, több képviselőjelöltnek is van vaj a fején. Szabó Csaba, a váci Fidelitas elnöke, a Vác Online tulajdonosa egyéni listán és kompenzációs listán is szerepel. A neve a helyi sajtóban onnan lett ismert, hogy Rétvári Bence testőreként jelent meg korábban, majd az elmúlt években külföldi útjaival borzolta a kedélyeket. Emellett jelentős állami támogatáshoz jutott az alapítványa is, hogy mire költötték el a pénzt, arról nem tudni.

Mokánszky Zoltán volt alpolgármestert korábban rabosították, mivel azzal gyanúsítják, hogy alpolgármestersége alatt az egyik önkormányzati intézményvezetőnek törvénytelenül adott havi 100 ezer forintos fizetésemelést. A városban úgy hírlik, épp gyermeke édesanyjának, a politikus ezt az értesülést a Váci Hírnök kérdésére nem tagadta. Júniusban rá is lehet szavazni a Fidesz-KDNP színeiben egyéni és települési kompenzációs listán is.

További balhés jelöltek

Nem olyan régen Tiszaföldvártól volt hangos az országos sajtó, a fideszes alpolgármester ugyanis minősíthetetlenül viselkedett az egyik helyi kocsma előtt. Cseuz Zsolt néhány nappal az eset után lemondott a pozíciójáról, és közölte, nem indul újra a júniusi választáson. Az NVI adatai szerint azóta máshogy gondolja, a Fidesz–KDNP jelöltjeként versenybe száll: a volt alpolgármestert ötödik helyen feltették a Fidesz települési kompenzációs listájára, így pártja sikeres szereplése esetén neki is lesz esélye képviselőként folytatni.

A Momentum, a Jobbik, valamint a Függetlenek Szíve közös jelöltjeként indul az önkormányzati helyért Miskolcon Badány Lajos. A képviselőt néhány évvel ezelőtt azon kapták, hogy Mályi külterületére zöldhulladékot rakott ki annak ellenére, hogy tábla jelezte, tilos ilyet csinálni. A képviselő-testületben nagy felháborodást keltett az eset.

Gyálon is balhéztak képviselők Dobrev Klára fórumán. A 2022-es eset két főszereplője Hegymegi István, a DK gyáli önkormányzati képviselője, illetve Fricsovszky-Tóth Péter, az ellenzéki összefogás vecsési jelöltje volt. A verekedést szóváltás és köpködés előzte meg a régóta rossz viszonyt ápoló két ellenzéki között, Hegymegi István végül úgy fejbe verte a közös jelöltet, hogy mentőt kellett hívni hozzá. Az incidensen azonban jelek szerint sikerült túllépnie a DK-nak, hiszen ismét indítják egyéni jelöltként Hegymegi Istvánt.