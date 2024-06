269 millió feliratkozóval MrBeast lett a YouTube új királya

A MrBeast lett a legtöbb feliratkozóval rendelkező YouTube-csatorna, miután vasárnap megelőzte a bollywoodi YouTube-zenekiadót, a T-Seriest, írja a TheVerge. A címet évekig az indiai csatorna birtokolta, ők Felix Kjellberget, azaz PewDiePie-t előzték meg 6 éve. Vasárnap MrBeast, azaz a dél-karolinai Jimmy Donaldson azt posztolta, „megbosszulta” PewDiePie-t azzal, hogy megelőzte a T-Seriest.

After 6 years we have finally avenged Pewdiepie 🥹 pic.twitter.com/V1znbyqw27