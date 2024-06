A lengyel külügyminiszter szerint az oroszok beférkőztek a PiS-be

„Oroszországnak és Fehéroroszországnak igaza van abban, hogy ha nem tudjuk ellenőrizni a helyzetet a határainkon, akkor a szélsőjobboldal győzedelmeskedni fog mind a nemzeti, mind az európai választásokon. Ez pedig magában hordozza a lehetőséget, hogy belülről felrobbantsa az Európai Uniót” – mondta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a Gazeta Wyborczának.

photo_camera Radoslaw Sikorski Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

Az orosz befolyásról azt mondta, mindenhol vannak ügynökeik, így Lengyelországban is. „Ezért immunizálnunk kell a politikai rendszerünket és a közvéleményt az orosz manipulációval szemben. Putyin 2011 óta folytat háborút ellenünk, azóta, hogy Moszkvában és Szentpéterváron hatalmas tüntetések zajlottak a választási csalás miatt” – mondta Sikorski a TEFI projekt keretében készült interjúban.

Szerinte a PiS-be is beférkőztek az oroszok, ideológiailag mindenképpen. Elég megnézni az „Európa-ellenes, a kisebbségeket célba vevő” propagandát - kiegészítve a „macsóság lengyel változatának kultuszával” -, de a közmédia korábbi működése, valamint a párt és az egyház kapcsolata is a putyinizmusra hasonlít. „Azt mondják, hogy gyűlölik Putyint, de a programjuk hasonló. Sőt, a PiS-hez kötődő sajtóban megjelentek cikkek, miszerint Putyin érvényes ajánlatot tesz az európai tradicionalistáknak, amely nyugatellenes, haladásellenes és a modern világot vitatja.” Sikorski szerint azért sikerült átverni ezeket az embereket, mert Putyin a tradicionalizmus ideológiáját fegyverként használta. „Minden országban a lakosság legalább egyharmada fogékony a tekintélyelvű eszmékre, és nosztalgiát érez a hagyományos múlt iránt. Az oroszok felismerték ezt, és most ezeket a szavazókat veszik célba. Lengyelországban ezen eszmék címzettjei a PiS és a szélsőjobboldali Konföderáció szavazói”.

Sikorski arról is beszélt, hogy Lengyelország küldene-e katonákat Ukrajnába. „Nem szabad kizárnunk semmit. Hadd találja ki Putyin, hogy mi lesz a következő lépésünk. Én magam már voltam ott a feleségemmel, a fiammal. Segélyt vittem. Harkivba mentünk, majd Bahmutba, abba a zónába, ahol kemény harcok folytak, Herszonba, amit az oroszok bombáztak.”