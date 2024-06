Szavaznak a kutyák

Akárcsak öt éve, idén is többen döntöttek úgy Európa-szerte, hogy a kutyáikkal együtt járulnak az urnák elé a 2024-es EP-választáson. A szavazás végére és az első hivatalos eredményekre még egészen este 11-ig várni kell, hiszen Olaszországban eddig várják a választópolgárokat, akik így akár az esti kutyasétáltatás után is be tudnak ugrani a szavazóhelyiségekbe.

photo_camera Orbán Viktor budai szavazókörében bukkant fel ez négylábú

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

photo_camera Varsó, Lengyelország

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Az AFP fotóriportere örökítette meg Jaxont, a vakvezető kutyát munka közben, aki elkísérte gazdáját a Mallorca szigetén található szavazókörbe. A 49 éves Angel Urraca Braille-írással készült szavazólapon adhatta le voksát.

photo_camera Fotó: JAIME REINA/AFP

photo_camera Fotó: JAIME REINA/AFP

photo_camera Thesszaloniki, Görögország Fotó: SAKIS MITROLIDIS/AFP

photo_camera Athén, Görögország

Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

photo_camera Berlin, Németország

Fotó: CHRISTOPH SOEDER/dpa Picture-Alliance via AFP

photo_camera Athén, Görögország Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

photo_camera Volt, aki inkább kint várta meg a voksolást, mint például ez a kutya Hágában

Fotó: PHIL NIJHUIS/ANP via AFP

photo_camera Nizza, Franciaország

Fotó: VALERY HACHE/AFP

photo_camera Budapest, Magyarország

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

photo_camera Varsó, Lengyelország

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

photo_camera Athén, Görögország

Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

photo_camera Róma, Olaszország

Fotó: TIZIANA FABI/AFP