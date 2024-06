A legfideszesebb faluban akkorát nyert a béke, hogy Ceaușescu állva tapsolna

„1986. november 23-án népszavazás volt Romániában. A békét kellett támogatni (...) Hogy-hogynem, a jogosultak 99,99 százaléka részt vett a népszavazáson (a 17 651 202 szavazatra jogosultból 17 650 974) és 100 százalékban támogatták a békét.” (Dragomán György)

Gadna község Északkelet-Magyarországon fekszik, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szikszói járásban, Abaújlak és Felsővadász között (de egy bekötőúton Gagybátorba is át lehet jutni). A 2000-es évek elején volt egy problémás polgármestere Szemán Emil személyében – 2001-ben időközit kellett tartani, mert „tisztázatlan okból” megszűnt a polgármesteri tisztsége, de azt ismét megnyerte, 2008-ban ismét időközi volt, mert feloszlatta magát az önkormányzat, Szemán akkor is indult, de utolsó lett –, de most már 16 éve (és még öt évig) Lakatos Dezső jelenti itt a stabilitást. Gadnanak van két utcája, egy több mint kétszáz éves görögkatolikus temploma és egy temetője.

A község lakóinak száma a 2022-es népszámláláson 305 volt, az idei választáson 147-en voltak választásra jogosultak. Közülük 92-en mentek el szavazni (oké, a részvétel elmaradt az 1986-os romániaitól).

A megyei listás választáson 90, az európai parlamentin 89 érvényes szavazat volt. Mind a 90 megyei listás és mind a 89 EP-listás szavazatot a Fidesz-KDNP kapta. Preperek, fideszesek, békepártiak, egy tipp: ha van hely, amely tuti megússza az atomháborút, az Gadna lesz. Én szóltam.

A borsodi község ezzel a 2024-es választások egyértelműen legfideszesebb települése lett, pedig a verseny szoros volt. A Fidesz-KDNP európai parlamenti listája – az országos összehasonlíthatóság érdekében azt vettük alapul – 18 településen kapott legalább 90 százalékot, a Gadna mögött második helyre szorult Tiszabőn például 98,61 százalékos eredményt ért el a kormánypárti duó, de a maga módján ez még nagyobb bravúr volt, mint a gadnai. Ott ugyanis 1078-an szavaztak, ebből sikerült a helyi Kubatov-legényeknek 1063 embert a Fideszre agitálniuk (9 tiszás, 4 balos és 2 Mi Hazánk-szavazó alkotta a renegátok táborát).

A túlnyomórészt fideszes települések többsége egyébként – mint a térképről is kiderül – Borsodban található, az első hatból négy ebben a megyében van.

link Forrás

A kormánypárti páros támogatottsága a 3178 önkormányzatból mindössze nyolcban nem érte el a 30 százalékot. A Fidesz-KDNP listájának a leggyengébb települési eredménye – beleértve a budapesti kerületi önkormányzatokat is – 21,74 százalék volt (szintén Borsodban egyébként, a gönci járásban lévő Sima községben).

Sokatmondó, hogy a DK-MSZP-Párbeszéd listájának még ez a leggyengébb fideszes eredmény is megugorhatatlan volt. A Baranyában lévő Tengeri községben a 35 szavazatból 7 érkezett a közös baloldali listára – ez a 20 százalék lett a legjobb települési eredményük.