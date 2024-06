A kutyapártos Kovács Gergő a Szoborparkba vinné a Turul-szobrot a Hegyvidékről, Toroczkai és Trombitás nem engedné

Ezt Kovács Gergő a Kutyapárt elnöke nyilatkozta a Partizánnak június 9-én a választás éjszakáján, miután már eldőlt, hogy ő nyeri a 12. kerületi polgármester-választást. Majd a Partizán stúdiójában ismét megerősítette a szándékát. Kovács szerint nem azzal van a baj, hogy egy turul áll a kerületben, hanem, hogy a 12. kerületben működött az egyik legkegyetlenebb nyilas szervezet a második világháború idején. Attól a helytől nem messze, ahol most a szobor áll volt a nyilasok központja. „konkrétan nácik nevét sikerült felírni erre a szoborra. Ki van találva, van erre egy hely, úgy hívják, hogy Szoborpark. Oda fog kerülni.” - Fogalmazott Kovács.

Toroczkai László, a Mi hazánk elnöke az X-en már röviden reagált a Kutyapárt társelnökének ígéretére: „Ha Kovács Gergely megpróbálja eltávolítani a hegyvidéki Turul szobort, akkor velünk szemben fogja találni magát!”

Toroczkai azóta már el is látogatott a helyszínre, ahol valamilyen videót készített, amit egyelőre még nem publikált.

2005 óta, mióta felállították a hegyvidéki turult, újra és újra fellángol a sokaknak fájdalmas vita az elátkozott emlékmű körül. De valójában a történet nem is 2005-ben, hanem 2002-ben kezdődött, abban az évben, amikor a Fidesz elvesztette az országgyűlési választásokat, és emiatt feszült volt a belpolitikai légkör. Mitnyan György a kerület fideszes polgármestere felhívást tett közzé a kerületi lapban, amiben arra kérték a kerületi lakosokat, hogy akinek családtagja, rokona elhunyt a második világháborúban, jelezze ezt, mert emlékmű készül a kerületi áldozatok tiszteletére. A szobor felállításáról 2004-ben döntött az önkormányzat, viszont a Demszky Gábor vezette főváros ehhez nem járult hozzá. Ezzel elindult egy évekig tartó politikai és jogi hercehurca.

A kerület vezetője, Mitnyan György nem tett le a tervéről. Az emlékmű megalkotására Szmrecsányi Boldizsár szobrászművészt kérték fel, aki 2005-re el is készült az emlékművel, amit a Böszörményi és az Istenhegyi út sarkán állítottak fel. A teret Árpád-sávos mintába rakott kövezettel borították be, aminek közepére egy hatalmas, kardot markoló turul-madarat helyeztek. A szobor talapzatára a Budapest Főváros Levéltára anyakönyvi kivonataiból, a HM Hadtörténeti Intézettől kapott lista és a helyi lakosok megkérdezése alapján 1132 személy neve került fel.

Pokorni Zoltán a kerület későbbi polgármestere egy testületi ülésen úgy fogalmazott, hogy az emlékmű a szocialista és liberális fővárosi vezetés és jobboldali kerület csatájaként állítatott. Tehát már eredetileg is az volt vele a cél, hogy a sokféle traumákkal terhelt emlékező közösséget megossza, és egymásnak ugrassza. A hegyvidéki turul túlteljesített. Felállítását botrányba, ordítozásba, hazaárulózásba fulladt fővárosi testületi ülés, verekedésbe és örjöngő zsidózásba átcsapó tömegtüntetés követte. A főváros jogerős bírósági döntés alapján lebontatta volna, a kerület és a megerősödő radikális jobboldal, Novák Előd vezetésével mindenáron védelmezte. Végül Demszky Gábor úgy döntött, hogy nem nyúl a madárhoz, mert nem akart nyílt utcai összetűzést a Jobbikkal.

A jogi hercehurca 2010-ben zárult le. Ugyanis a Fidesz az egész országban átvette a hatalmat, és Pokorni Zoltánnak, aki ekkor már Mitnyan György helyére lépett, első dolga volt, hogy törvényi védelmet biztosítson az emlékműnek.

De ezzel a történet közel sem ért véget. Sokrétű, kényes emlékezetpolitikai probléma húzódik meg az emlékmű mögött. Problémás a hely, ahol a szobor áll, a nevek, amik felkerültek rá és maga a szimbólum is terhelt.

Egyfelől a turul egy hősi, katonai szimbólum. Sokan joggal vitatják, hogy a második világháború vége, Budapest ostroma, és a német, illetve nyilas terror időszaka magyar szempontból hőstörténet lett volna. Nem biztos, hogy az akkor elhunytakra, mint hősökre kell emlékezni. Azok a civilek, akiket lebombáztak, és így vesztették életüket, azok inkább áldozatok voltak és nem katonai hősök. Ők vannak többségben az emlékművön. Akik nyilasként, kényszersorozott SS-katonaként vagy magyar katonaként Hitler oldalán harcoltak, ugyan valóban harcolhattak, de szintén nehezen nevezhetők hősöknek, ahogy azok sem, akik ekkor már a Vörös Hadsereg oldalán küzdöttek. Ez egy olyan időszak volt, amikor nem minden esetben lehetett pontosan megállapítani, hogy ki a hős, ki a tettes és ki a valódi áldozat.

A legnagyobb gond a szimbólummal, hogy ebben az időszakban a 12. kerületben a legtöbben azért haltak meg, mert zsidónak minősítették őket, és pont a turul nevében, a magyar nemzet nevében a saját honfitársaik mészárolták le őket a most is ott álló turul közvetlen közelében. Az ő neveik többnyire nem kerültek fel az emlékmű talapzatára. De talán nem is lenne ildomos meggyilkolt zsidókra Árpád-sávval és turullal emlékezni.