Új, ingatlanos céget alapított Schadl György

Új, ingatlanforgalmazással foglalkozó céget alapított Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korrupcióval vádolt volt elnöke – írta meg a közhiteles cégadatbázis alapján a 24.

A Gold Carpet Ingatlanforgalmazó Kft. kizárólagos tulajdonosa Schadl György, a cég ügyvezetője pedig a szintén vádlott apja. A cég főtevékenysége mellett húsz egyéb tevékenységi kört is felvett, köztük az „út, autópálya építését” is. Schadl a lappal SMS-ben annyit közölt: „Az előzmények fényében önnel nem szeretnék beszélni.”

Schadl és felesége érdekeltségében van egy hasonló nevű cég, a Red Carpet Kft. is, ami szintén ingatlanforgalmazó, és Schadl anyósa vezeti. De ezt a céget vagyonzárral sújtotta a Központi Nyomozó Főügyészség. Nem tudni, hogy ezzel összefügg-e az új cég megalapítása.

Schadl felesége, az apja és az anyósa mellett nemrég az anyja is belefogott az üzletbe, 65 évesen, még a nyugdíjkorhatár előtt. Két céggel jelent meg az állam által újraszabályozott, elsősorban NER-körökben felosztott felszámolói piacon, és a cégbejegyzésnél Schadl is közbenjárt, az egyik felszámoló cégben pedig egyik ügyvédjének, Garabits Mártonnak a felesége is tulajdonos. Garabits amúgy a Fidesz képviselőjelöltje lett volna a zuglói önkormányzati választáson, de miután a 24 megírta felesége és Schadl anyjának közös üzletét, visszaléptették.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence

Schadl 2021 novembere és 2023 novembere közt letartóztatásban volt, majd a börtönből házi őrizetbe került, és februárban enyhítették a házi őrizetének szabályait: heti kétszer több órán át bevásárolhat, szakmai továbbképzésen vehet részt, orvosi vizsgálatokra is járhat.

A Schadl György és Völner Pál volt igazságügyi államtitkár elleni fő vádpont lényege szerint Schadl jogtalan előnyként rendszeresen pénzt (2021 nyaráig legalább 83 millió forintot) adott át Völner Pálnak a befolyásáért. Az ügyészség szerint Schadl hét társával megállapodott, hogy eléri, önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, amiért cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. Ezt hét végrehajtóból hat be is ismerte, őket már jogerősen is elítélték. A vádhatóság szerint Schadl több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert.

őt és a feleségét 2021. november 5-én fogták el a ferihegyi repülőtér prémium parkolójához vezető úton. A rendőrök több millió forintot és két diplomata útlevelet foglaltak le tőlük, utóbbiakat Szijjártó Péter külügyminiszter állíttatta ki Völner kérésére. Az eljárásban óriási vagyont foglaltak le a házaspárnál, ezek részbeni elrejtése miatt emeltek vádat Schadl felesége ellen is.

A Rogán Antallal készített interjúnkban megkérdeztük a minisztert arról, hogy tényleg belenyúlt-e a Völner-Schadl-ügy aktáiba, ahogy azt Vaga Judit állította a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen.